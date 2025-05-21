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  4. Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от SofaScore
Англия
21 мая 2025, 17:06 |
778
0

Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от SofaScore

Виталий Миколенко получил признание от аналитиков

21 мая 2025, 17:06 |
778
0
Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

16-20 мая 2025 года состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

По итогам 10 поединков статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную игровой недели.

В команду лучших попал украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Его выступление в победном домашнем матче против «Саутгемптона» (2:0) оценили в 8.3 балла.

В этой игре Виталий совершил 15 защитных действий, лишь 1 раз позволил пройти себя на дриблинге, создал 1 большой голевой момент для партнера, дважды пасовал под удар, выиграл 11 из 12 единоборств и заработал на себе 4 фола.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная SofaScore
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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