Дарья Снигур – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде украинка сыграет против Соланы Сиерры (Аргентина, WTA 112). Поединок состоится четвертым запуском на корте №3 после игры Спиззирри – Зеппиери. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес, либо против Ван Сию.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.