Дарья Снигур – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию второго раунда квалификации Ролан Гаррос 2025
21 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде украинка сыграет против Соланы Сиерры (Аргентина, WTA 112). Поединок состоится четвертым запуском на корте №3 после игры Спиззирри – Зеппиери. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес, либо против Ван Сию.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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