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  4. Дарья Снигур – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 мая 2025, 14:10 |
35
0

Дарья Снигур – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго раунда квалификации Ролан Гаррос 2025

21 мая 2025, 14:10 |
35
0
Дарья Снигур – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

21 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде украинка сыграет против Соланы Сиерры (Аргентина, WTA 112). Поединок состоится четвертым запуском на корте №3 после игры Спиззирри – Зеппиери. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес, либо против Ван Сию.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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