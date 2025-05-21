Наставник Тоттенхэма: «Хотим вручить Сону трофей, который он заслуживает»

21 мая состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопросы журналистов:

Ангелос Постекоглу, главный тренер «Тоттенхэма»: «Это большой приз, и мы знаем, насколько важно играть в Лиге чемпионов. Наш клуб уже играл в Лиге чемпионов; мы очень давно не выигрывали трофеев».

Постекоглу о трех победах над «Юнайтед» в сезоне 2024/25: «Это финал, так что все это не имеет значения. Важно то, как игроки отреагируют на такое важное событие. Моя роль – подготовить своих футболистов к игре с «Манчестер Юнайтед» в лучшем виде».

Постекоглу о 100 матчах во главе «Шпор»: «Сложно оценить результаты последних двух лет. Я старался придерживаться процесса вывода клуба на тот уровень, на котором он сможет бороться за трофеи, одновременно омолаживая состав. Это было нелегкое испытание, но 21 мая появится возможность достичь главной цели».

Постекоглу о своем пути к финалу: «Для меня приятно оказаться в таком положении. Я родился в Греции, и мой отец позаботился о том, чтобы я всегда это знал. Я вырос в Австралии, где футбол не был популярным видом спорта, но мой отец привез с собой свою любовь к футболу».

Постекоглу о Ришарлисоне: «У него были трудные времена здесь из-за проблем с травмами. Сейчас он в хорошей форме, как физически, так и морально. Каждый раз, когда он играет, он выкладывается на 110%, и здорово, что он в команде. Ришарлисон дает нам то, чего не могут дать другие игроки в атаке. Я рад, что он в форме и доступен».

Постекоглу о Соне: «Он так много работал, чтобы вернуться, и я был очень рад видеть, как он играет. Для всех нас это большая мотивация – вручить ему трофей, которого заслуживает его карьера».