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Украина. Вторая лига
21 мая 2025, 13:46 | Обновлено 21 мая 2025, 13:58
166
0

Команда Второй лиги назначила нового главного тренера

Стало известно, кто возглавит ФК «Куликов-Белка»

21 мая 2025, 13:46 | Обновлено 21 мая 2025, 13:58
166
0
Команда Второй лиги назначила нового главного тренера
ФК Нива Тернополь. Сергей Атласюк

20 мая второлиговый ФК «Куликов-Белка» официально прекратил сотрудничество с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.

Как стало известно Sport.ua новым руководителем станет 37-летний Сергей Атласюк, который в свое время возглавлял тернопольскую «Ниву» и был ассистентом главного тренера в «Агробизнесе», «Мариуполе», «Черноморце» и «Карпатах».

По имеющейся информации он будет представлен команде 22 мая.

В текущем сезоне ФК «Куликов-Белка» финишировал четвертым в группе «А» Второй лиги, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось о том, что украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате.

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Куликов-Белка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера Сергей Атласюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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