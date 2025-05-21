Команда Второй лиги назначила нового главного тренера
Стало известно, кто возглавит ФК «Куликов-Белка»
20 мая второлиговый ФК «Куликов-Белка» официально прекратил сотрудничество с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.
Как стало известно Sport.ua новым руководителем станет 37-летний Сергей Атласюк, который в свое время возглавлял тернопольскую «Ниву» и был ассистентом главного тренера в «Агробизнесе», «Мариуполе», «Черноморце» и «Карпатах».
По имеющейся информации он будет представлен команде 22 мая.
В текущем сезоне ФК «Куликов-Белка» финишировал четвертым в группе «А» Второй лиги, набрав 31 очко.
Ранее сообщалось о том, что украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подошел к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею
Виктор понимает решение Сергей Реброва по поводу Алексея Паламарчука