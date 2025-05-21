Команда Второй лиги назначила нового главного тренера

20 мая второлиговый ФК «Куликов-Белка» официально прекратил сотрудничество с главным тренером Богданом Костиком и его помощником Тарасом Данилюком.

Как стало известно Sport.ua новым руководителем станет 37-летний Сергей Атласюк, который в свое время возглавлял тернопольскую «Ниву» и был ассистентом главного тренера в «Агробизнесе», «Мариуполе», «Черноморце» и «Карпатах».

По имеющейся информации он будет представлен команде 22 мая.

В текущем сезоне ФК «Куликов-Белка» финишировал четвертым в группе «А» Второй лиги, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось о том, что украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате.