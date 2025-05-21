Анастасия Соболева – Жули Белгравер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Ролан Гаррос
21 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде Ролан Гаррос украинка сыграет против Жули Белгравер (Франция, WTA 306), которой организаторы предоставили wild card. Поединок состоится третьим запуском на Court SUZANNE-LENGLEN после игры Шевченко – Эрхард. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Маи Хонтамы, либо против Франчески Джонс.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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