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  4. Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны
Испания
22 мая 2025, 13:04 |
1677
1

Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны

В королевском клубе планируется чистка

22 мая 2025, 13:04 |
1677
1
Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны
Getty Images/Global Images Ukraine

Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал 5 футболистов королевского клуба, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. Об этом сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, в «черный список» Алонсо попали защитники Хесус Вальехо, Ферлан Менди и Лукас Васкес, а также хавбеки Дани Себальос и Лука Модрич.

Труднее всего «сливочным» будет избавиться от Дани Себальоса и Ферлана Менди, ведь с остальными игроками контракты рассчитаны до завершения сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич покинет мадридский «Реал» после клубного чемпионата мира.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Лукас Васкес Лука Модрич Ферлан Менди Хесус Вальехо Дани Себальос трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
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Микола Унгурян
ще зранку писали що Алонсо просив залишити Модрича)))
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