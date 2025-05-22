Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны
В королевском клубе планируется чистка
Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал 5 футболистов королевского клуба, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. Об этом сообщает издание Realmadridexclusivo.
По информации источника, в «черный список» Алонсо попали защитники Хесус Вальехо, Ферлан Менди и Лукас Васкес, а также хавбеки Дани Себальос и Лука Модрич.
Труднее всего «сливочным» будет избавиться от Дани Себальоса и Ферлана Менди, ведь с остальными игроками контракты рассчитаны до завершения сезона 2024/25.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич покинет мадридский «Реал» после клубного чемпионата мира.
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