Черный список. Алонсо определил 5 футболистов Реала, которые ему не нужны

Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал 5 футболистов королевского клуба, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. Об этом сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, в «черный список» Алонсо попали защитники Хесус Вальехо, Ферлан Менди и Лукас Васкес, а также хавбеки Дани Себальос и Лука Модрич.

Труднее всего «сливочным» будет избавиться от Дани Себальоса и Ферлана Менди, ведь с остальными игроками контракты рассчитаны до завершения сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич покинет мадридский «Реал» после клубного чемпионата мира.