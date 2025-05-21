Алонсо назвал игрока, способного выиграть ЗМ в Реале. Умоляет купить его
Будущий главный тренер королевского клуба высоко ценит талант Флориана Вирца
Мадридский «Реал» может подписать немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, трансфер 22-летнего футболиста является личным желанием будущего главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо. Он даже написал руководству «Реала» специальное рекомендательное письмо:
«Вирц - лучший на своей позиции, он даст нам то, чего у нас нет... Он мог бы выиграть «Золотой мяч» в составе нашей команды».
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера Флориана Вирца.
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