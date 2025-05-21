Алонсо назвал игрока, способного выиграть ЗМ в Реале. Умоляет купить его

Мадридский «Реал» может подписать немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, трансфер 22-летнего футболиста является личным желанием будущего главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо. Он даже написал руководству «Реала» специальное рекомендательное письмо:

«Вирц - лучший на своей позиции, он даст нам то, чего у нас нет... Он мог бы выиграть «Золотой мяч» в составе нашей команды».

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера Флориана Вирца.