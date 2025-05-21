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  4. Алонсо назвал игрока, способного выиграть ЗМ в Реале. Умоляет купить его
Испания
21 мая 2025, 14:21 |
1752
0

Алонсо назвал игрока, способного выиграть ЗМ в Реале. Умоляет купить его

Будущий главный тренер королевского клуба высоко ценит талант Флориана Вирца

21 мая 2025, 14:21 |
1752
0
Алонсо назвал игрока, способного выиграть ЗМ в Реале. Умоляет купить его
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» может подписать немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, трансфер 22-летнего футболиста является личным желанием будущего главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо. Он даже написал руководству «Реала» специальное рекомендательное письмо:

«Вирц - лучший на своей позиции, он даст нам то, чего у нас нет... Он мог бы выиграть «Золотой мяч» в составе нашей команды».

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера Флориана Вирца.

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Хаби Алонсо Флориан Вирц Реал Мадрид Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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