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Испания
21 мая 2025, 14:04 | Обновлено 21 мая 2025, 14:05
1012
1

Барса начала переговоры по одному из лучших игроков на своей позиции

Алехандро Гримальдо может покинуть «Байер»

21 мая 2025, 14:04 | Обновлено 21 мая 2025, 14:05
1012
1
Барса начала переговоры по одному из лучших игроков на своей позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо

Каталонская «Барселона» интересуется испанским левым защитником леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры по возвращению своего 29-летнего воспитанника.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо требует у руководства мадридского «Реала» подписать ему Алехандро Гримальдо.

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Алехандро Гримальдо Барселона Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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