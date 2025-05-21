Барса начала переговоры по одному из лучших игроков на своей позиции

Каталонская «Барселона» интересуется испанским левым защитником леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры по возвращению своего 29-летнего воспитанника.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо требует у руководства мадридского «Реала» подписать ему Алехандро Гримальдо.