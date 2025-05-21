Барса начала переговоры по одному из лучших игроков на своей позиции
Алехандро Гримальдо может покинуть «Байер»
Каталонская «Барселона» интересуется испанским левым защитником леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры по возвращению своего 29-летнего воспитанника.
В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо требует у руководства мадридского «Реала» подписать ему Алехандро Гримальдо.
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