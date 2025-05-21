Рух не сможет сыграть против Шахтера в оптимальном составе
Лазарет львовян пополнился
В поединке заключительного 30 тура УПЛ «Рух» настроен взять верх над грандом украинского футбола «Шахтером» и занять седьмое место, что можно будет считать успехом, учитывая кадровые потери львовян перед началом второй части сезона.
Хотя, как стало известно Sport.ua, рулевой Виталий Пономарев в игре с «горняками» снова не сможет выставить боевой состав. К травмированным Юрию Климчуку и Денису Слюсарю присоединился Юрий Тлумак, который не избежал мышечной контузии. Также под вопросом участие и двух легионеров: бразильца Эдсона и киргиза Бекназа Алмазбекова.
Сейчас «Рух» занимает седьмое место в чемпионате, набрав 37 очков.
Ранее мы сообщали, что «Рух» расформировал вторую команду, но долги у клуба перед работниками второй команды остались.
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