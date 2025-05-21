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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 13:33 |
223
1

Рух не сможет сыграть против Шахтера в оптимальном составе

Лазарет львовян пополнился

21 мая 2025, 13:33 |
223
1
Рух не сможет сыграть против Шахтера в оптимальном составе
ФК Рух

В поединке заключительного 30 тура УПЛ «Рух» настроен взять верх над грандом украинского футбола «Шахтером» и занять седьмое место, что можно будет считать успехом, учитывая кадровые потери львовян перед началом второй части сезона.

Хотя, как стало известно Sport.ua, рулевой Виталий Пономарев в игре с «горняками» снова не сможет выставить боевой состав. К травмированным Юрию Климчуку и Денису Слюсарю присоединился Юрий Тлумак, который не избежал мышечной контузии. Также под вопросом участие и двух легионеров: бразильца Эдсона и киргиза Бекназа Алмазбекова.

Сейчас «Рух» занимает седьмое место в чемпионате, набрав 37 очков.

Ранее мы сообщали, что «Рух» расформировал вторую команду, но долги у клуба перед работниками второй команды остались.

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Рух - Шахтер Рух Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма Денис Слюсар Юрий Климчук Юрий Тлумак Эдсон Фернандо Бекназ Алмазбеков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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