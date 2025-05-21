Известный украинский тренер наорал на своих футболистов во время перерыва

Любительская команда «Сич Добряны» продолжает набирать популярность не только результатами на футбольном поле, но и своей активностью в социальных сетях.

Коллектив из Львовской области постоянно публикует различные видео, в которых показывает игру футболистов, скандальные моменты, интервью игроков и тому подобное.

В последнем матче случился конфликт между главным тренером и его подопечными. Известный украинский специалист Владимир Мазяр, который возглавляет «Сич Добряны», был очень недоволен своими игроками и наорал на них, используя нецензурную лексику.

Возможно, такая терапия и помогла клубу победить другой любительский коллектив под названием «Карпаты» со счетом 2:0 и одержать четвертую победу в последних четырех матчах.

Владимир Мазяр работал во многих украинских клубах – возглавлял «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Львов» и «Горняк-Спорт». Кроме того работал в чемпионате Казахстана с клубом «Акжайык».

В качестве главного тренера завоевал серебро и бронзу Первой лиги, а также выигрывал серебро во Второй лиге Украины.