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21 мая 2025, 13:13 |
694
2

Известный украинский тренер наорал на своих футболистов во время перерыва

Владимир Мазяр не сдержал эмоций во время матча «Сич Добряны» – «Карпаты»

21 мая 2025, 13:13 |
694
2
Известный украинский тренер наорал на своих футболистов во время перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Мазяр

Любительская команда «Сич Добряны» продолжает набирать популярность не только результатами на футбольном поле, но и своей активностью в социальных сетях.

Коллектив из Львовской области постоянно публикует различные видео, в которых показывает игру футболистов, скандальные моменты, интервью игроков и тому подобное.

В последнем матче случился конфликт между главным тренером и его подопечными. Известный украинский специалист Владимир Мазяр, который возглавляет «Сич Добряны», был очень недоволен своими игроками и наорал на них, используя нецензурную лексику.

Возможно, такая терапия и помогла клубу победить другой любительский коллектив под названием «Карпаты» со счетом 2:0 и одержать четвертую победу в последних четырех матчах.

Владимир Мазяр работал во многих украинских клубах – возглавлял «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Львов» и «Горняк-Спорт». Кроме того работал в чемпионате Казахстана с клубом «Акжайык».

В качестве главного тренера завоевал серебро и бронзу Первой лиги, а также выигрывал серебро во Второй лиге Украины.

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Владимир Мазяр аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Instagram
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Перець
добре хоч ляща не дав батьківського
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0
Gargantua81
не верю, украинские тренеры не повышают голос на своих подопечных. это вражеское ИПСО
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