Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. На россии как всегда. Экс-коуч Надаля ответил, будет ли тренером Синнера
ATP
21 мая 2025, 12:01 |
189
0

На россии как всегда. Экс-коуч Надаля ответил, будет ли тренером Синнера

Карлос Мойя не будет тренировать Янника в 2026 году, как это выдумало российское издание

21 мая 2025, 12:01 |
189
0
На россии как всегда. Экс-коуч Надаля ответил, будет ли тренером Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Мойя

20 мая российское издание «больше» опубликовало «эксклюзивную» информацию – экс-тренер легендарного Рафаэля Надаля Карлос Мойя станет тренером первой ракетки мира Янника Синнера в 2026 году.

Так называемый инсайд подхватили и некоторые популярные теннисные паблики, в частности – TennisChannel.

Однак в интервью испанскому журналисту Хавьеру Де Диего Карлос Мойя опроверг этот вброс, заявив, что это фейк.

Следующим турниром Синнера будет Открытый чемпионат Франции 2025, матчи основной сетки которого начнутся 25 мая. Жеребьевка Ролан Гаррос состоится 22 числа, Янник будет первым сеяным.

По теме:
Финальный поединок римского Мастерса посмотрели 6 млн телезрителей
Алькарас увеличил отрыв от Синнера по количеству «больших титулов»
СИННЕР: «Спасибо брату, который не пришел на финал, а смотрит Формулу-1»
Карлос Мойя Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21 мая 2025, 04:45 1
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании

Подошел к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Футбол | 21 мая 2025, 06:23 3
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание

Сине-желтые проведут матчи против команд Англии, Турции и Венгрии

Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Футбол | 20.05.2025, 18:59
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Анастасия Соболева – Жули Белгравер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Теннис | 21.05.2025, 10:33
Анастасия Соболева – Жули Белгравер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Анастасия Соболева – Жули Белгравер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Футбол | 21.05.2025, 07:40
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем