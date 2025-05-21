На россии как всегда. Экс-коуч Надаля ответил, будет ли тренером Синнера
Карлос Мойя не будет тренировать Янника в 2026 году, как это выдумало российское издание
20 мая российское издание «больше» опубликовало «эксклюзивную» информацию – экс-тренер легендарного Рафаэля Надаля Карлос Мойя станет тренером первой ракетки мира Янника Синнера в 2026 году.
Так называемый инсайд подхватили и некоторые популярные теннисные паблики, в частности – TennisChannel.
Однак в интервью испанскому журналисту Хавьеру Де Диего Карлос Мойя опроверг этот вброс, заявив, что это фейк.
Следующим турниром Синнера будет Открытый чемпионат Франции 2025, матчи основной сетки которого начнутся 25 мая. Жеребьевка Ролан Гаррос состоится 22 числа, Янник будет первым сеяным.
.@Charlymoya ha desmentido a @rne la noticia q avanzaba ayer @CentralCourt .— Javier de Diego (@dediegoYpunto) May 21, 2025
"Fake como la copa de un pino."
Fin de la historia. pic.twitter.com/e9KAj3XS5I
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