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  4. «Есть неинтересные». Ротань назвал клубы, с которыми пока не хочет работать
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 11:46 |
1318
4

«Есть неинтересные». Ротань назвал клубы, с которыми пока не хочет работать

Специалист не собирается работать в Азии

21 мая 2025, 11:46 |
1318
4
«Есть неинтересные». Ротань назвал клубы, с которыми пока не хочет работать
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», рассказал, какие клубы пока не готовы возглавить. Специалист признался, что хочет продолжить тренерскую карьеру именно в Украине.

«Много ли предложений? Скажем так: есть интересные, уже неинтересные – то, что касается Азии. Я считаю, что мне пока интересно в Украине. Не хочу забегать вперед, но вероятно, что это будет Украина», – рассказал Ротань ютуб-канала «Денис Бойко».

На коуча в Украине большой спрос. Была информация об интересе к Руслану Ротаню со стороны донецкого «Шахтера», житомирского «Полесья» и харьковского «Металлиста 1925».

В нынешнем сезоне Руслан Ротань привел Александрию в историческое серебро Украинской Премьер-лиги. Подопечные Ротаня набрали 66 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

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Руслан Ротань Александрия Металлист 1925 Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Комментарии 4
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Burevestnik
як тут повідомляли раніше
у Олексашків заборгованість по зарплаті.
Якщо ніби це так,
то ясно чому деякі звідти тікають...
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0
potemkin78
а остаться в Александрии не вариант? а то вышли в Еврокубки и команда начала рассыпаться, как результат очков не наберёт
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0
Gargantua81
на мази контракт с 1925, но есть одна проблемка...  1925 может не выйти из пердива.
А уже игроков накупили под УПЛ за миллионы долларов
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0
Singularis
Ехал бы в Мадьярорсаг, по следам Реброва. Возглавил бы какую нибудь Ньиредьхазу и забрал туда своих полиграфов.
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-1
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