«Есть неинтересные». Ротань назвал клубы, с которыми пока не хочет работать

Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», рассказал, какие клубы пока не готовы возглавить. Специалист признался, что хочет продолжить тренерскую карьеру именно в Украине.

«Много ли предложений? Скажем так: есть интересные, уже неинтересные – то, что касается Азии. Я считаю, что мне пока интересно в Украине. Не хочу забегать вперед, но вероятно, что это будет Украина», – рассказал Ротань ютуб-канала «Денис Бойко».

На коуча в Украине большой спрос. Была информация об интересе к Руслану Ротаню со стороны донецкого «Шахтера», житомирского «Полесья» и харьковского «Металлиста 1925».

В нынешнем сезоне Руслан Ротань привел Александрию в историческое серебро Украинской Премьер-лиги. Подопечные Ротаня набрали 66 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.