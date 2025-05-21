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  4. Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро
Испания
21 мая 2025, 11:51 |
1162
3

Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро

Эндрик не оправдал ожидания тренерского штаба и не прогрессирует в Мадриде

21 мая 2025, 11:51 |
1162
3
Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик 

Форвард мадридского «Реала» Эндрик разочаровал тренерский штаб своей нестабильной игрой и отсутствием прогресса. Об этом сообщили источники, приближенные к клубу.

Руководство «сливочных» ожидало прогресса от талантливого футболиста в течении нынешнего сезона, однако бразилец даже не стал полноценным игроком стартового состава. По этой причине «Реал» принял решение выставить на трансфер 18-летнего нападающего.

Королевский клуб рассмотрит все предложения об уходе Эндрика, однако не готов отпускать его меньше, чем за 60 млн евро. Бразильский форвард перебрался в Испанию летом прошлого года за 47,5 млн евро.

Учитывая затраты на приобретение футболиста, мадридский клуб продаст его только, если получит адекватное предложение, которое позволит хотя бы немного отбить расходы.

В текущем сезоне Эндрик провел 37 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда истекает в июне 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 40 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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potemkin78
лучше в аренду отдайте, пацану 18
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Gargantua81
и на старуху бывает проруха. 
как юниор был талантлив, но застрял в детстве. не взрослеет, а продолжает играть в детский футбол.
с Винисиусом получилось а тут прогадали.
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vitaha33
Думаю що це помилка
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