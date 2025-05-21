Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро
Эндрик не оправдал ожидания тренерского штаба и не прогрессирует в Мадриде
Форвард мадридского «Реала» Эндрик разочаровал тренерский штаб своей нестабильной игрой и отсутствием прогресса. Об этом сообщили источники, приближенные к клубу.
Руководство «сливочных» ожидало прогресса от талантливого футболиста в течении нынешнего сезона, однако бразилец даже не стал полноценным игроком стартового состава. По этой причине «Реал» принял решение выставить на трансфер 18-летнего нападающего.
Королевский клуб рассмотрит все предложения об уходе Эндрика, однако не готов отпускать его меньше, чем за 60 млн евро. Бразильский форвард перебрался в Испанию летом прошлого года за 47,5 млн евро.
Учитывая затраты на приобретение футболиста, мадридский клуб продаст его только, если получит адекватное предложение, которое позволит хотя бы немного отбить расходы.
В текущем сезоне Эндрик провел 37 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда истекает в июне 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 40 млн евро.
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