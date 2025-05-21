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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 11:05 | Обновлено 21 мая 2025, 11:25
263
0

Дарья Снигур – Солана Сиерра. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Встреча второго раунда отбора пройдет 21 мая и начнется примерно в 15:30 по Киеву

21 мая 2025, 11:05 | Обновлено 21 мая 2025, 11:25
263
0
Дарья Снигур – Солана Сиерра. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Instagram. Дарья Снигур

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21 мая на Ролан Гаррос пройдет много матчей второго круга квалификации, среди них и противостояние Дарья Снигур (WTA 151) и Солана Сиерра (WTA 112). Начало встречи запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Дарья Снигур

Украинская спортсменка начала квалификацию на мейджоре с уверенной победы над грузинкой Мариам Болквадзе – 6:3, 6:0, потратив чуть больше часа на эту битву. Предстоящий матч будет однозначно сложнее, беспокоит тот факт, что Снигур в текущем сезоне провела всего два матча на грунте, одержав одну победу.

Покрытие имеет значение, хотя ключевым фактором является мастерство и уровень подготовки спортсменок. За последнюю неделю спортсменка поднялась на одну строчку в рейтинге, прогресс минимальный, но можно добиться большего, если хорошо выступить на мейджоре.

На такой матч нужен правильный настрой, ведь соперница выглядит грозно, надо сыграть уверенно, показать лучший теннис, если это получится, результат придет сам.

Солана Сиерра

Аргентинская спортсменка пока мало известна широкому кругу болельщиков, но вскоре о ней могут всерьез заговорить. В прошлом сезоне Сиерра выиграла шесть турниров, а в этом уже три. Во всех случаях спортсменка брала титулы на грунте, ей покорились турниры ITF в Виро-Бич (США), а также в Беллинцоне (Швейцария), также она была лучшей на турецком челленджере в Анталии.

Если брать со старта сезона, Сиерра поднялась на 51 позицию в мировом рейтинге, она буквально ломится в топ-100. Несмотря на отличную форму и статус фаворита в матче первого круга квалификации против швейцарки Сюзан Бандекки, матч получился сложным. В первом сете упомянутой встречи аргентинка вырвала победу только на тай-брейке, хотя уступала 2:5 по ходу партии, в итоге победа 7:6, 6:3.

Сиерра выиграла 19 матчей из 23 на грунте в текущем сезоне, как и многие латиноамериканцы, спортсменка комфортно себя чувствует на этом покрытии.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Снигур – 3,03, победа Сиерры – 1,37. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Аргентинская спортсменка считается фаворитом этой пары, причем коэффициент на ее победу только падает. Котировки выглядят обоснованно, Сиерра выше в рейтинге, специализируется на грунте, хорошо проводит этот сезон.

Снигур будет сложно одолеть такую сильную соперницу, хотя борьбу она должна навязать. Ранее теннисистки никогда между собой не играли. Ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,81 выглядит вполне проходимой.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
21.05.2025 -
15:30
Солана Сиерра
Тотал больше 20.5 1.81 Сделать ставку

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Дарья Снигур прогнозы прогнозы на теннис Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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