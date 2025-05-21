Одноклубник футболиста киевского Динамо умер в возрасте 31 год

Полузащитник клуба «Маккаби» Хайфа и сборной Израиля Гади Кинда умер в возрасте 31 год – об этом сообщила пресс-служба команды в своих социальных сетях.

Точная причина смерти пока неизвестна, однако футболист имел серьезные проблемы со здоровьем и был госпитализирован в больницу. Несмотря на все усилия врачей, Кинда не смог одолеть болезнь. У него остались жена и двое детей.

Гади имеет эфиопские корни, но был натурализован сборной Израиля, в составе которого провел 10 матчей и забил два гола. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 30 матчах на клубном уровне за «Маккаби», в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативных передачи.

В составе коллектива из Хайфы Кинда играл вместе с футболистом киевского «Динамо» Александром Сиротой, который проводит этот сезон в Израиле на правах аренды.