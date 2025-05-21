Заря нашла замену Бартуловичу. Хотят переманить коуча другого клуба УПЛ

В украинских СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Младена Бартуловича с должности главного тренера луганской «Зари».

Как стало известно Sport.ua, руководство луганского клуба рассматривает возможность приглашения Василия Кобина на должность коуча. Нынешний тренер «Ингульца» импонирует топ-менеджерам клуба своим видением футбола.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем 37 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей. Ингулец сейчас находится на 15 строчке с 23 баллами.

Ранее Sport.ua сообщал, что Александр Поворознюк может бесплатно отпустить Василия Кобина из Ингульца, но есть одно условие.