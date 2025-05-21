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  4. Заря нашла замену Бартуловичу. Хотят переманить коуча другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 11:18 |
1517
2

Заря нашла замену Бартуловичу. Хотят переманить коуча другого клуба УПЛ

Василий Кобин может сменить клубную прописку

21 мая 2025, 11:18 |
1517
2
Заря нашла замену Бартуловичу. Хотят переманить коуча другого клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

В украинских СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Младена Бартуловича с должности главного тренера луганской «Зари».

Как стало известно Sport.ua, руководство луганского клуба рассматривает возможность приглашения Василия Кобина на должность коуча. Нынешний тренер «Ингульца» импонирует топ-менеджерам клуба своим видением футбола.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем 37 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей. Ингулец сейчас находится на 15 строчке с 23 баллами.

Ранее Sport.ua сообщал, что Александр Поворознюк может бесплатно отпустить Василия Кобина из Ингульца, но есть одно условие.

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Василий Кобин Младен Бартулович Заря Луганск Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Burevestnik
топ-менеджери Зорі зацікавились Кобіним -
топ-тренером УПЛ !!!
  
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