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  4. ФОТО. Игроки сборной Украины провели встречу с фанатами в Киеве
Сборная УКРАИНЫ
21 мая 2025, 09:36 |
689
1

ФОТО. Игроки сборной Украины провели встречу с фанатами в Киеве

Ванат, Калюжный, Кабаев и Бражко ответили на вопросы фанатов

21 мая 2025, 09:36 |
689
1
ФОТО. Игроки сборной Украины провели встречу с фанатами в Киеве
УАФ.

Во вторник, 20 мая, игроки национальной сборной Украины провели фан-встречу с болельщиками национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В ТРЦ GULLIVER около 400 болельщиков сине-желтых получили возможность пообщаться и задать свои вопросы полузащитникам Владиславу Кабаеву, Владимиру Бражко и Ивану Калюжному, а также форварду Владиславу Ванату.

Во время встречи игроки рассказывали интересные истории, отвечали на вопросы ведущего и фанатов, получали подарки. Для болельщиков также провели викторину, во время которой они отвечали на вопросы по истории сборной Украины. Победители получили мяч с автографами футболистов. Завершилось мероприятие фотосессией с игроками, а каждый болельщики получили яркие буклеты с автографами и фотографиями сборников.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров определился с составом «сине-желтых» на товарищеский турнир в Канаде.

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Владислав Ванат Иван Калюжный Владислав Кабаев Владимир Бражко сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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DK2025
Три динамовца и один бывший динамовец.
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