ФОТО. Игроки сборной Украины провели встречу с фанатами в Киеве

Во вторник, 20 мая, игроки национальной сборной Украины провели фан-встречу с болельщиками национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В ТРЦ GULLIVER около 400 болельщиков сине-желтых получили возможность пообщаться и задать свои вопросы полузащитникам Владиславу Кабаеву, Владимиру Бражко и Ивану Калюжному, а также форварду Владиславу Ванату.

Во время встречи игроки рассказывали интересные истории, отвечали на вопросы ведущего и фанатов, получали подарки. Для болельщиков также провели викторину, во время которой они отвечали на вопросы по истории сборной Украины. Победители получили мяч с автографами футболистов. Завершилось мероприятие фотосессией с игроками, а каждый болельщики получили яркие буклеты с автографами и фотографиями сборников.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров определился с составом «сине-желтых» на товарищеский турнир в Канаде.