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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 08:16 |
1997
0

Владислав КАБАЕВ: "Возможно, футболист Динамо не должен так говорить, но...

Полузащитник высказался о матче против «Черноморца»

21 мая 2025, 08:16 |
1997
0
Владислав КАБАЕВ: "Возможно, футболист Динамо не должен так говорить, но...
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев объяснил невнятную игру «бело-синих» в матче 29 тура Украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (1:1).

– Было 120 минут в предыдущем матче – в Кубке сыграли. И тоже во втором тайме «Черноморец» выглядел свежее. Как дожали и удержали нужный счет?

– «Черноморец»… Ну, опять буду говорить, но, возможно, футболист «Динамо» не должен так говорить – что «Черноморцу» больше нужно. Потому что понимали, что вся команда борется за выживание.

Я бы очень хотел, чтобы они остались в Премьер-лиге. Я думаю, здесь мы больше потеряли. Мы пропустили гол – и что-то у нас так не пошло. Знаете, больше не то, чтобы усталость физическая, а психологическая немного надломила, и мы уже играли не на победу, а где-то на удержание. Хотя момент у Волошина был – могли выиграть. Никаких бы этих разговоров не было, но что есть – то есть.

По итогам 29 туров Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обеспечило себе золотые медали турнира, а одесский «Черноморец» потерял все шансы на сохранение прописки в УПЛ

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Владислав Кабаев Черноморец Одесса Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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