Анастасия Соболева – Жули Белгравер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

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21 мая между собой сыграют Анастасия Соболева (WTA 230) и Жули Белгравер (306), матч состоится во втором круге квалификации Ролан Гаррос. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Анастасия Соболева

За последнюю неделю украинская теннисистка потеряла пять позиций в мировом рейтинге, хотя это не так существенно, когда речь идет о третьей сотне, удачное выступление на мейджоре позволит улучшить свои позиции.

Этот турнир Соболева начала с эффектной победы над 118-й ракеткой мира, британкой Харриет Дарт – 6:1, 6:2, украинка потратила чуть больше часа. Попадание в основной раунд Ролан Гаррос реальная цель, учитывая текущую форму украинки, а также сетку в квалификации. Напомню, Соболева специализируется на грунтовых турнирах, она уже выиграла один такой в текущем сезоне, а в общей сложности провела 20 матчей на этом покрытии, одержав 14 побед.

Жули Белгравер

Французская спортсменка не рисковала в этом сезоне играть на турнирах WTA, а на тех, где играла, не впечатлила высокими результатами. На челленджере в Париже спортсменка получила от организаторов wild card, ей удалось дойти до четвертьфинала, там она уступила опытной белорусской «нейтралке» Александре Соснович – 4:6, 2:6.

Теннисистке сейчас 22 года, многие спортсменки в этом возрасте показывают качественную игру, а некоторые выигрывали шлемы, когда им было меньше лет. Иными словами, Белгравер нельзя назвать восходящей звездой.

Домашний мейджор француженка начала с победы над китаянкой Хань Ши – 6:3, 6:2, таким образом, удалось оправдать статус небольшого фаворита. В предстоящей битве придется играть в роли андердога, хотя все зависит от настроя, психологической устойчивости, не все определяется позицией в мировом рейтинге.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки между собой ранее никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Соболевой – 1,70, победа Белгревер – 2,13. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Встречаются молодые спортсменки, выход в основную сетку мейджора для них будет большим успехом. Украинка будет небольшим фаворитом, хотя ей придется непросто, все-таки француженка играет дома. Обе спортсменки как будто готовились именно к этому турниру, так как провели много матчей на грунте. Думаю, Соболева докажет, что грунт ее коронное покрытие, поставлю здесь на ее чистую победу за 1,68.

Прогноз Sport.ua Анастасия Соболева Жули Белгравер Победа Соболевой 1.68 Сделать ставку

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