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21 мая, свою встречу второго круга квалификации Ролан Гаррос проведут Юлия Стародубцева (WTA 86) и Тамара Зиданшек (WTA 154). Матч начнется в 12:30 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка не смогла проявить себя на харде в этом сезоне, но выход в четвертый круг Мадрида ее точно воодушевил, к тому же, украинка начинала с квалификации турнира. На грунте Стародубцева уже успела провести 12 матчей, выиграв половину из них. Спортсменка сейчас входит в топ-100, а это уже немало, важно обрести стабильность.

Старт на Ролан Гаррос получился уверенным, украинка обыграла в двух сетах бельгийку Ханне Вандевинкель – 6:3, 6:1. Поскольку Стародубцева первая сеяная в квалификации, выход в основную сетку турнир для нее задача минимум. Где-то украинке не повезло, ведь по рейтингу она могла бы попасть сразу и в основную сетку.

Тамара Зиданшек

Опытные фанаты тенниса наверняка хорошо знают Тамару Зиданшек, три года назад она была на пороге топ-20, ее высшая позиция, 22-е место в рейтинге. Словенской теннисистке 27 лет, а есть впечатление, что пик своей карьеры она уже пережила.

Если посмотреть на календарь спортсменки в этом сезоне, она играла только на одном сильном турнире, Открытом чемпионате Австралии, там она прошла сито квалификации, а потом вылетела в первом круге.

Зиданшек сделала ставку на грунтовые турниры, на них она провела 18 матчей, одержав 11 побед, хотя даже на состязаниях уровня ITF ей не удалось достичь серьезных результатов. В первом круге квалификации Ролан Гаррос словенская теннисистка прошла чешку Доминику Салкову – 6:1, 7:5, во второй партии Зиданшек уступала 3:5, отыграла три сетбола, но в итоге смогла вырвать победу.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, на бумаге украинка небольшой фаворит, это можно связать с тем, что Стародубцева больше играла на турнирах высокого уровня. Обеим спортсменкам важно пробиться в основную сетку этого мейджора.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 1,69, победа Зиданшек – 2,14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Зиданшек далека от своих лучших кондиций, в этом сезоне она не может выдать затяжную серию побед. Я тоже считаю, что у украинской спортсменки больше шансов на успех, именно на это и предлагаю поставить с коэффициентом 1,69.

Прогноз Sport.ua Юлия Стародубцева Тамара Зиданшек Победа Стародубцевой 1.69 Сделать ставку

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