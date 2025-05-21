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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 04:10 |
124
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 21 мая

В среду на кортах Парижа сыграют Стародубцева, Соболева и Снигур

21 мая 2025, 04:10 |
124
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 21 мая
Julien Crosnier / FFT. Юлия Стародубцева

21 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису начнут матчи второго раунда квалификации.

В среду на кортах Париже сыграют три украинки: Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 21 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 2-й раунд

Корт №2. 2-й запуск (не ранее 12:30)

Юлия Стародубцева [1] – Тамара Зиданшек

Court Suzanne Lenglen. 3-й запуск (не ранее 14:00)

Анастасия Соболева Жули Белгравер [WC]

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 15:30)

Дарья Снигур Солана Сиерра [9]

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расписание Ролан Гаррос 2025 Юлия Стародубцева Дарья Снигур Тамара Зиданшек Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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