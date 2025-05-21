Ролан Гаррос21 мая 2025, 04:10 |
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 21 мая
В среду на кортах Парижа сыграют Стародубцева, Соболева и Снигур
21 мая 2025, 04:10 |
124
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21 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису начнут матчи второго раунда квалификации.
В среду на кортах Париже сыграют три украинки: Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 21 мая
Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 2-й раунд
Корт №2. 2-й запуск (не ранее 12:30)
Юлия Стародубцева [1] – Тамара Зиданшек
Court Suzanne Lenglen. 3-й запуск (не ранее 14:00)
Анастасия Соболева – Жули Белгравер [WC]
Корт №3. 4-й запуск (не ранее 15:30)
Дарья Снигур – Солана Сиерра [9]
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