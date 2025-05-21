21 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису начнут матчи второго раунда квалификации.

В среду на кортах Париже сыграют три украинки: Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 21 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 2-й раунд

Корт №2. 2-й запуск (не ранее 12:30)

Юлия Стародубцева [1] – Тамара Зиданшек

Court Suzanne Lenglen. 3-й запуск (не ранее 14:00)

Анастасия Соболева – Жули Белгравер [WC]

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 15:30)

Дарья Снигур – Солана Сиерра [9]