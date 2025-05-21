ФОТО. Футболист сборной Англии наконец женился. Одним холостяком меньше

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс женился на Элли Олдерсон.

Свадебные фото появились в Instagram в общей публикации футболиста и его жены с подписью: «Теперь официально миссис Уоткинс».

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Пара вместе с 2018 года, у них двое детей — Амара и Марли. Предложение Уоткинс сделал прошлым летом в Италии после Евро-2024.

В этом сезоне он сыграл 53 матча, забил 17 голов и отдал 14 передач. «Астон Вилла» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов и борется за место в ЛЧ на следующий сезон.