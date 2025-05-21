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21 мая 2025, 03:13 |
220
0

ФОТО. Футболист сборной Англии наконец женился. Одним холостяком меньше

Олли Уоткинс женился

21 мая 2025, 03:13 |
220
0
ФОТО. Футболист сборной Англии наконец женился. Одним холостяком меньше
Instagram. Олли и Элли Уоткинс

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс женился на Элли Олдерсон.

Свадебные фото появились в Instagram в общей публикации футболиста и его жены с подписью: «Теперь официально миссис Уоткинс».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе с 2018 года, у них двое детей — Амара и Марли. Предложение Уоткинс сделал прошлым летом в Италии после Евро-2024.

В этом сезоне он сыграл 53 матча, забил 17 голов и отдал 14 передач. «Астон Вилла» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов и борется за место в ЛЧ на следующий сезон.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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