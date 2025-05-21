ФОТО. Как футболисты Динамо отметили чемпионство. В автосалоне Porsche
Жена Валерия Лучкевича поделилась фотографиями с празднования
После завоевания 30-го чемпионства игроки и тренеры «Динамо» отпраздновали победу в автосалоне Porsche.
Жена Валерия Лучкевича поделилась фото, где большинство футболистов позируют с жёнами и девушками.
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Среди них — Буяльский, Биловар (с дочерью Суркиса), Попов, Караваев, Вивчаренко, Тымчик, Брагару, Михайленко, Волошин, Дубинчак (с семьёй) и другие.
На празднике был и Александр Шовковский с супругой. Некоторые игроки — Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Нещерет — пришли без пары.
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