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21 мая 2025, 02:38 |
208
0

ФОТО. Как футболисты Динамо отметили чемпионство. В автосалоне Porsche

Жена Валерия Лучкевича поделилась фотографиями с празднования

21 мая 2025, 02:38 |
208
0
ФОТО. Как футболисты Динамо отметили чемпионство. В автосалоне Porsche
Instagram. Анна Лучкевич и Александр Шовковский

После завоевания 30-го чемпионства игроки и тренеры «Динамо» отпраздновали победу в автосалоне Porsche.

Жена Валерия Лучкевича поделилась фото, где большинство футболистов позируют с жёнами и девушками.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди них — Буяльский, Биловар (с дочерью Суркиса), Попов, Караваев, Вивчаренко, Тымчик, Брагару, Михайленко, Волошин, Дубинчак (с семьёй) и другие.

На празднике был и Александр Шовковский с супругой. Некоторые игроки — Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Нещерет — пришли без пары.

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фото lifestyle Динамо Киев Валерий Лучкевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Кристиан Биловар Денис Попов Александр Караваев Константин Вивчаренко Александр Тымчик Максим Брагару Дмитрий Михайленко Назар Волошин Владислав Дубинчак Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Владислав Ванат Руслан Нещерет
Максим Лапченко Источник: Instagram
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