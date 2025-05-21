Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская модель впечатлила своей красотой на Эль-Класико
Другие новости
21 мая 2025, 02:10 |
243
0

ФОТО. Украинская модель впечатлила своей красотой на Эль-Класико

Ирина Соломаха – звезда соцсетей

21 мая 2025, 02:10 |
243
0
ФОТО. Украинская модель впечатлила своей красотой на Эль-Класико
Instagram. Ирина Соломаха

Украинская модель Ирина Соломаха обрела популярность среди футбольной аудитории.

Красавица из Одессы поделилась фотографиями с Эль-Класико:

«History 🤩 Я еще немного под впечатлением после вчерашнего матча!!! Такие эмоции на всю жизнь 😍🤭. Последнее видео мое любимое 💪🏼🇺🇦 Люблю жизнь, а она меня», – написала девушка в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Модель успела сфотографироваться с футболистами «Барселоны»: Гави, Ансу Фати, Алехандро Бальде, Эктором Фортом и Жераром Мартином.

Украинка получила доступ к футбольному полю после матча и даже успела перекликнуться парочкой фраз с Трэвисом Скоттом.

По теме:
ФОТО. Футболист сборной Англии наконец женился. Одним холостяком меньше
ФОТО. Как футболисты Динамо отметили чемпионство. В автосалоне Porsche
ФОТО. Тайсон Фьюри прибыл в Польшу. Очень интересная причина
фото lifestyle Барселона Ла Лига девушки чемпионат Испании по футболу Гави Ансу Фати Алекс Бальде Эктор Форт Жерар Мартин
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм или Ман Юнайтед? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги Европы
Футбол | 21 мая 2025, 02:15 0
Тоттенхэм или Ман Юнайтед? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги Европы
Тоттенхэм или Ман Юнайтед? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги Европы

Решающий поединок еврокубка состоится 21 мая в 22:00 по Киеву в Бильбао

Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Футбол | 20 мая 2025, 09:09 3
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо

Мадридский клуб не готов отдавать 150 млн евро за Флориана Вирца

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20.05.2025, 07:42
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
Хоккей | 20.05.2025, 05:55
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Футбол | 20.05.2025, 20:23
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 6
Футбол
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
20.05.2025, 03:06 1
Теннис
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 6
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем