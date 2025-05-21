ФОТО. Украинская модель впечатлила своей красотой на Эль-Класико
Ирина Соломаха – звезда соцсетей
Украинская модель Ирина Соломаха обрела популярность среди футбольной аудитории.
Красавица из Одессы поделилась фотографиями с Эль-Класико:
«History 🤩 Я еще немного под впечатлением после вчерашнего матча!!! Такие эмоции на всю жизнь 😍🤭. Последнее видео мое любимое 💪🏼🇺🇦 Люблю жизнь, а она меня», – написала девушка в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Модель успела сфотографироваться с футболистами «Барселоны»: Гави, Ансу Фати, Алехандро Бальде, Эктором Фортом и Жераром Мартином.
Украинка получила доступ к футбольному полю после матча и даже успела перекликнуться парочкой фраз с Трэвисом Скоттом.
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