СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:10 Аль-Наср – Аль-Халидж
21:00 Аль-Вехда – Аль-Хиляль
22:00 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
ТЕННИС
12:30 Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек
14:00 Анастасия Соболева – Жюли Белгравер
15:30 Дарья Снигур – Солана Сиерра
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