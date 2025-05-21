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21 мая 2025, 02:04 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

21 мая 2025, 02:04 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В среду, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:10 Аль-Наср – Аль-Халидж

Ggbet 1.29 – 5.60 – 7.75

21:00 Аль-Вехда – Аль-Хиляль

Ggbet 10.70 – 7.10 – 1.18

22:00 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Ggbet 3.15 – 3.46 – 2.45

ТЕННИС

12:30 Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек

Ggbet 1.70 – 2.13

14:00 Анастасия Соболева – Жюли Белгравер

Ggbet 1.68 – 2.15

15:30 Дарья Снигур – Солана Сиерра

Ggbet 3.03 – 1.37

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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