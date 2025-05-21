СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая

В среду, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:10 Аль-Наср – Аль-Халидж

1.29 – 5.60 – 7.75

21:00 Аль-Вехда – Аль-Хиляль

10.70 – 7.10 – 1.18

22:00 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

3.15 – 3.46 – 2.45

ТЕННИС

12:30 Юлия Стародубцева – Тамара Зиданшек

1.70 – 2.13

14:00 Анастасия Соболева – Жюли Белгравер

1.68 – 2.15

15:30 Дарья Снигур – Солана Сиерра

3.03 – 1.37

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