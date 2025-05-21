«Не хочу этого. Сказал, что уйду». Гвардиола поставил ультиматум Ман Сити

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (3:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги высказался о своих пожеланиях по комплектации команды на следующий сезон:

«Я сказал клубу, что не хочу большой состав. Я не хочу оставлять пятерых, шестерых игроков вне заявки. Я не хочу, чтобы они смотрели матчи с трибун. Я этого не хочу. Я уйду.

Если они не уменьшат состав, я не останусь в клубе. Моя душа не может оставлять игроков на трибунах и не давать им играть.

Я не хочу иметь 24, 25, 26 игроков, когда все здоровы. Если у нас будут травмы, то нам не повезло! Но у нас будут игроки из академии, которые будут способны заменить травмированных».