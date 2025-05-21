«Не хочу этого. Сказал, что уйду». Гвардиола поставил ультиматум Ман Сити
Главный тренер горожан не хочет иметь большую обойму игроков
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (3:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги высказался о своих пожеланиях по комплектации команды на следующий сезон:
«Я сказал клубу, что не хочу большой состав. Я не хочу оставлять пятерых, шестерых игроков вне заявки. Я не хочу, чтобы они смотрели матчи с трибун. Я этого не хочу. Я уйду.
Если они не уменьшат состав, я не останусь в клубе. Моя душа не может оставлять игроков на трибунах и не давать им играть.
Я не хочу иметь 24, 25, 26 игроков, когда все здоровы. Если у нас будут травмы, то нам не повезло! Но у нас будут игроки из академии, которые будут способны заменить травмированных».
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