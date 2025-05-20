ЛЕОНЕНКО: «Почему Ребров не дал ему шанса? Cупряга когда-то тоже забивал»

Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал в национальную сборную Украины Владислава Велетня из Колосса, который сейчас зажигает в УПЛ. Виктор сравнил лидера ковалевского клуба с Владиславом Супрягой.

«Спрашиваете, почему не дать шансу Великану из Колоса? Ну, убил он Шахтеру, и что? Супруга когда-то тоже забил три гола Динамо, а мы его до сих пор ищем. Если судить по той игре, которую выдал Колос в концовке чемпионата, то там нужно полкоманды в сборную вызвать. Правда, смотришь потом, а команды не видно», – заявил Леоненко.

Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.