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  4. ЛЕОНЕНКО: «Почему Ребров не дал ему шанса? Cупряга когда-то тоже забивал»
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 23:33 |
740
2

ЛЕОНЕНКО: «Почему Ребров не дал ему шанса? Cупряга когда-то тоже забивал»

Виктор оценил перспективы Владислава Велетня из «Колоса»

20 мая 2025, 23:33 |
740
2
ЛЕОНЕНКО: «Почему Ребров не дал ему шанса? Cупряга когда-то тоже забивал»
Instagram. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал в национальную сборную Украины Владислава Велетня из Колосса, который сейчас зажигает в УПЛ. Виктор сравнил лидера ковалевского клуба с Владиславом Супрягой.

«Спрашиваете, почему не дать шансу Великану из Колоса? Ну, убил он Шахтеру, и что? Супруга когда-то тоже забил три гола Динамо, а мы его до сих пор ищем. Если судить по той игре, которую выдал Колос в концовке чемпионата, то там нужно полкоманды в сборную вызвать. Правда, смотришь потом, а команды не видно», – заявил Леоненко.

Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.

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Виктор Леоненко Владислав Велетень Колос Ковалевка сборная Украины по футболу Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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avk2307
Все значно простіше і леоненко як завжди розводить срач. Велетень поїде з молодіжкою на Євро.
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0
apepa
Патаму что реброфф это дырявый долбо*об которого надо давно уже выбросить на свалку истории!
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-1
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