ОФИЦИАЛЬНО. Звездный француз, игравший в рф, стал одноклубником Яремчука

Греческий «Олимпиакос», в составе которого выступает украинский форвард Роман Яремчук, официально объявил о подписании бывшего полузащитника национальной сборной Франции Реми Кабелла.

По официальной информации, 35-летний игрок, чей контракт с французским клубом действует до 30 июня 2025 года, присоединится к «Олимпиакосу» на правах свободного агента.

Реми Кабелла имел опыт выступлений за национальную сборную Франции (4 матча). Также звездный француз играл на болотах за российский «Краснодар», но покинул клуб в 2021 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер Олимпиакоса сделал важное заявление по поводу Романа Яремчука.