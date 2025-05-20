Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный француз, игравший в рф, стал одноклубником Яремчука
Греция
20 мая 2025, 23:11 | Обновлено 20 мая 2025, 23:40
1006
1

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный француз, игравший в рф, стал одноклубником Яремчука

Реми Кабелла подписал контракт с «Олимпиакосом»

20 мая 2025, 23:11 | Обновлено 20 мая 2025, 23:40
1006
1
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный француз, игравший в рф, стал одноклубником Яремчука
ФК Олимпиакос. Реми Кабелла

Греческий «Олимпиакос», в составе которого выступает украинский форвард Роман Яремчук, официально объявил о подписании бывшего полузащитника национальной сборной Франции Реми Кабелла.

По официальной информации, 35-летний игрок, чей контракт с французским клубом действует до 30 июня 2025 года, присоединится к «Олимпиакосу» на правах свободного агента.

Реми Кабелла имел опыт выступлений за национальную сборную Франции (4 матча). Также звездный француз играл на болотах за российский «Краснодар», но покинул клуб в 2021 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер Олимпиакоса сделал важное заявление по поводу Романа Яремчука.

По теме:
Клуб, занимающий 16-е место в чемпионате, готовит трансфер Дьекереша
Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Реми Кабелла Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Лилль чемпионат Франции по футболу трансферы трансферы Лиги 1
Олег Вахоцкий Источник: ФК Олимпиакос
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Футбол | 20 мая 2025, 07:34 5
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика

Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что «Челси» обратился в суд для поиска виновных

Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Футбол | 20 мая 2025, 20:23 62
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб

Горнякам нужно, чтобы клуб из Загреба не занял 2-е место в Хорватии

Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Бокс | 20.05.2025, 00:44
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Лазарет Карпат почти опустел
Футбол | 20.05.2025, 23:08
Лазарет Карпат почти опустел
Лазарет Карпат почти опустел
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Пора украинцу Ромке уходить из этого клуба... Там завоняло руским духом((
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 9
Бокс
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 3
Хоккей
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 60
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 6
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем