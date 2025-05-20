ОФИЦИАЛЬНО. Звездный француз, игравший в рф, стал одноклубником Яремчука
Реми Кабелла подписал контракт с «Олимпиакосом»
Греческий «Олимпиакос», в составе которого выступает украинский форвард Роман Яремчук, официально объявил о подписании бывшего полузащитника национальной сборной Франции Реми Кабелла.
По официальной информации, 35-летний игрок, чей контракт с французским клубом действует до 30 июня 2025 года, присоединится к «Олимпиакосу» на правах свободного агента.
Реми Кабелла имел опыт выступлений за национальную сборную Франции (4 матча). Также звездный француз играл на болотах за российский «Краснодар», но покинул клуб в 2021 году.
Ранее сообщалось, что главный тренер Олимпиакоса сделал важное заявление по поводу Романа Яремчука.
🔴⚪💥 Rémy Cabella is 𝗥𝗲𝗱 & 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲! #Olympiacos #Welcome #Transfer #Cabella #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/rvreYvvTnD— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 20, 2025
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