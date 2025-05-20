20 мая проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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33-летний бельгийский хавбек горожан Кевин Де Брюйне вышел на поле в стартовом составе.

На 25-й минуте Кевин упустил отличную возможность отличиться. Бельгией не сумел забить в пустые ворота с пяти метров, попа в перекладину [видео момента].

Для Де Брюйне это последний домашний матч и предпоследний в футболке Ман Сити. По окончанию сезона 2024/25 он покинет клуб.

По итогам первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы побеждают со счетом 2:0 благодаря голам Омара Мармуша и Бернарду Силвы. Украинский защитник вишен Илья Забарный вышел в старте на это противостояние.

ФОТО. Де Брюйне не забил в пустые ворота с 5 метров в матче против Борнмута