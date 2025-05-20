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Лига Европы
20 мая 2025, 22:14 | Обновлено 20 мая 2025, 22:39
209
0

ВИДЕО. Эмоции лидера Тоттенхэма перед матчем против МЮ в финале Лиги Европы

Сон Хын Мин пообщался c журналистами

20 мая 2025, 22:14 | Обновлено 20 мая 2025, 22:39
209
0
ВИДЕО. Эмоции лидера Тоттенхэма перед матчем против МЮ в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где «шпоры» сыграют против «Манчестер Юнайтед».

«Мы играем не лучшим образом в чемпионате – это нужно признать. Но если бы мы сочли этот сезон провальным, то не дошли бы до финала Лиги Европы. Мы оказались на этой стадии благодаря большой работе, и эти усилия принесли результат. Я всегда думал о команде и о том, как я могу помочь ей на поле.

Мы всегда уважали «Манчестер Юнайтед», но, думаю, важно делать то, что мы должны сделать. Наверное, футболисты МЮ считают так же. Нас точно ожидает интересный и очень сложный матч. Думаю, мы хотим победить даже больше.

За 10 лет в «Тоттенхэме» я получил все, кроме одного. Я упорно работал, чтобы наверстать потерянное, и всегда мечтал выиграть трофей с «Тоттенхэмом». Надеюсь, что нам удастся воплотить эту мечту в реальность», – сказал Сон.

В финальном матче Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» с Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.

ВИДЕО. Эмоции лидера Тоттенхэма перед матчем против МЮ в финале Лиги Европы

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Сон Хын Мин Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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