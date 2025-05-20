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Украина. Вторая лига
20 мая 2025, 21:37 |
584
0

Рух расформировал вторую команду, но долги остались

Четыре месяца без денег

20 мая 2025, 21:37 |
584
0
Рух расформировал вторую команду, но долги остались
ФК Рух-2

Как стало известно Sport.ua, текущий сезон подходит к завершению, а у клубных команд «Руха», тренеров академии – довольно серьезные задолженности по зарплате. В частности, у расформированного на днях второлигового «Руха-2» они составляют четыре месяца. Именно из-за проблем с финансированием и было решено снять эту команду перед переходными матчами за право выступать в первом дивизионе.

Сейчас в «Рухе» еще не определились с дальнейшей судьбой тренеров и футболистов «Руха-2».

По имеющейся информации не исключено, что 19-летние игроки вместе с группой выпускников клубной академии после подписания соглашения о сотрудничестве в новом сезоне будут защищать цвета молодежного состава дебютанта УПЛ – «Эпицентра».

Ранее мы сообщали, что голкипер «Руха» поделился эмоциями после дебюта в УПЛ.

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инсайд Рух Львов Рух-2 Львов снятие с чемпионата долги
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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