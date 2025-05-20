Рух расформировал вторую команду, но долги остались

Как стало известно Sport.ua, текущий сезон подходит к завершению, а у клубных команд «Руха», тренеров академии – довольно серьезные задолженности по зарплате. В частности, у расформированного на днях второлигового «Руха-2» они составляют четыре месяца. Именно из-за проблем с финансированием и было решено снять эту команду перед переходными матчами за право выступать в первом дивизионе.

Сейчас в «Рухе» еще не определились с дальнейшей судьбой тренеров и футболистов «Руха-2».

По имеющейся информации не исключено, что 19-летние игроки вместе с группой выпускников клубной академии после подписания соглашения о сотрудничестве в новом сезоне будут защищать цвета молодежного состава дебютанта УПЛ – «Эпицентра».

Ранее мы сообщали, что голкипер «Руха» поделился эмоциями после дебюта в УПЛ.