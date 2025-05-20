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Англия
20 мая 2025, 21:19 | Обновлено 20 мая 2025, 21:39
463
0

Забарный сыграет? Стартовый состав Борнмута на матч с Ман Сити

Команды сыграют матч 37 тура АПЛ

20 мая 2025, 21:19 | Обновлено 20 мая 2025, 21:39
463
0
Забарный сыграет? Стартовый состав Борнмута на матч с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 20 мая, «Манчестер Сити» сыграет домашний матч против «Борнмута» в 37 туре Английской Премьер-лиги.

Пеп Гвардиола и Андони Ираола определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Ожидаемо, в стартовой 11-ки «вишен» выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Матч «Манчестер Сити» – «Борнмут» состоится во вторник, 20 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 65 турнирных баллов после 36 сыгранных матчей.«Борнмут» находится на 11 ступени турнирной таблицы с 53 баллами после 36 туров.

Забарный сыграет? Известны стартовые составы на матч Ман Сити – Борнмут в АПЛ

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стартовые составы Манчестер Сити Борнмут Илья Забарный Андони Ираола Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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