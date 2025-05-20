Забарный сыграет? Стартовый состав Борнмута на матч с Ман Сити
Команды сыграют матч 37 тура АПЛ
Во вторник, 20 мая, «Манчестер Сити» сыграет домашний матч против «Борнмута» в 37 туре Английской Премьер-лиги.
Пеп Гвардиола и Андони Ираола определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Ожидаемо, в стартовой 11-ки «вишен» выйдет украинский защитник Илья Забарный.
Матч «Манчестер Сити» – «Борнмут» состоится во вторник, 20 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 65 турнирных баллов после 36 сыгранных матчей.«Борнмут» находится на 11 ступени турнирной таблицы с 53 баллами после 36 туров.
Забарный сыграет? Известны стартовые составы на матч Ман Сити – Борнмут в АПЛ
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