Вместо объятий – удаление. Футболисты Санта-Фе сошлись лбами после гола

18 мая в матче 19-го тура чемпионата Колумбии встречались «Депортиво Кали» и «Санта-Фе».

Гости уверенно победили соперника со счетом 0:2, но после второго забитого гола произошел интересный эпизод.

На 90+5-й минуте Йилмар Веласкес отдал голевую передачу на Эдвара Лопеса, который и забил гол.

К автору результативной передачи Веласкеса подбежал одноклубник Гарольд Москера, и между игроками начался конфликт.

В итоге игроков успокоил арбитр, который обоим показал красные карточки. Что стало причиной конфликта - неизвестно, ведь «Санта-Фе» уверенно победил в этой игре.

Чемпионат Колумбии. 19-й тур

Депортиво Кали – Санта-Фе – 0:2

Голы: Сильгадо, 18, Лопес, 90+5

Удаления: Москера, 90+7, Веласкес, 90+7