Вместо объятий – удаление. Футболисты Санта-Фе сошлись лбами после гола
Одноклубники колумбийского клуба Москера и Веласкес чего-то не поделили между собой
18 мая в матче 19-го тура чемпионата Колумбии встречались «Депортиво Кали» и «Санта-Фе».
Гости уверенно победили соперника со счетом 0:2, но после второго забитого гола произошел интересный эпизод.
На 90+5-й минуте Йилмар Веласкес отдал голевую передачу на Эдвара Лопеса, который и забил гол.
К автору результативной передачи Веласкеса подбежал одноклубник Гарольд Москера, и между игроками начался конфликт.
В итоге игроков успокоил арбитр, который обоим показал красные карточки. Что стало причиной конфликта - неизвестно, ведь «Санта-Фе» уверенно победил в этой игре.
Чемпионат Колумбии. 19-й тур
Депортиво Кали – Санта-Фе – 0:2
Голы: Сильгадо, 18, Лопес, 90+5
Удаления: Москера, 90+7, Веласкес, 90+7
Tranquilito el ambiente en Santa Fe 🫣. https://t.co/zRePkcP3mu pic.twitter.com/ulPuoUeDDy— Sergito 🔎⚽️ (@SoySergioB24) May 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Три команды претендуют на чемпионство: Риека, Динамо Загреб, Хайдук
Иван Ордец покинул клуб «Бохум»