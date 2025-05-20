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20 мая 2025, 21:07 | Обновлено 20 мая 2025, 21:08
453
0

Вместо объятий – удаление. Футболисты Санта-Фе сошлись лбами после гола

Одноклубники колумбийского клуба Москера и Веласкес чего-то не поделили между собой

20 мая 2025, 21:07 | Обновлено 20 мая 2025, 21:08
453
0
Вместо объятий – удаление. Футболисты Санта-Фе сошлись лбами после гола
скрин з матча

18 мая в матче 19-го тура чемпионата Колумбии встречались «Депортиво Кали» и «Санта-Фе».

Гости уверенно победили соперника со счетом 0:2, но после второго забитого гола произошел интересный эпизод.

На 90+5-й минуте Йилмар Веласкес отдал голевую передачу на Эдвара Лопеса, который и забил гол.

К автору результативной передачи Веласкеса подбежал одноклубник Гарольд Москера, и между игроками начался конфликт.

В итоге игроков успокоил арбитр, который обоим показал красные карточки. Что стало причиной конфликта - неизвестно, ведь «Санта-Фе» уверенно победил в этой игре.

Чемпионат Колумбии. 19-й тур

Депортиво Кали – Санта-Фе – 0:2

Голы: Сильгадо, 18, Лопес, 90+5

Удаления: Москера, 90+7, Веласкес, 90+7

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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