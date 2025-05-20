Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата

Манчестер Сити отказался от дорогостоящего подписания хавбека Байера Флориана Вирца, однако не отказался от подписания атакующего полузащитника на место Кевина де Брюйне.

Сообщается, что манчестерский клуб присматривается к хавбеку Ноттингем Форест Моргану Гиббсу-Уайту и полузащитнику Барселоны Дани Ольмо.

Еще одним вариантом называют Тиджани Рейндерса из Милана, однако он считается самым дорогостоящим вариантом – итальянский клуб хочет более 70 миллионов евро.

Рейндерс в нынешнем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. У Гиббс-Уайта 7 голов и 10 ассистов, а Ольмо 11 точных ударов и 7 результативных передач.