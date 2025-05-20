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  4. Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата
Англия
20 мая 2025, 21:35 |
1426
2

Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата

Рейндерс, Гиббс-Уайт или Ольмо могут оказаться в Манестер Сити

20 мая 2025, 21:35 |
1426
2
Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Манчестер Сити отказался от дорогостоящего подписания хавбека Байера Флориана Вирца, однако не отказался от подписания атакующего полузащитника на место Кевина де Брюйне.

Сообщается, что манчестерский клуб присматривается к хавбеку Ноттингем Форест Моргану Гиббсу-Уайту и полузащитнику Барселоны Дани Ольмо.

Еще одним вариантом называют Тиджани Рейндерса из Милана, однако он считается самым дорогостоящим вариантом – итальянский клуб хочет более 70 миллионов евро.

Рейндерс в нынешнем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. У Гиббс-Уайта 7 голов и 10 ассистов, а Ольмо 11 точных ударов и 7 результативных передач.

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Тиджани Рейндерс Морган Гиббс-Уайт Дани Ольмо Манчестер Сити Кевин Де Брюйне трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Burevestnik
йо ма йо !!!
чому Судакова лише за 40 лям не візьмуть -
у нього ж таке амплуа як  у Кевіна!!!???
МанСіті міг би перехопити його у Наполі...
вони ще пожалкують... йопрст... 
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Yura
первых двух не знаю, но Ольмо вообще не замена Кевина, абсолютно разные по стилю
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