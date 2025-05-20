Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата
Рейндерс, Гиббс-Уайт или Ольмо могут оказаться в Манестер Сити
Манчестер Сити отказался от дорогостоящего подписания хавбека Байера Флориана Вирца, однако не отказался от подписания атакующего полузащитника на место Кевина де Брюйне.
Сообщается, что манчестерский клуб присматривается к хавбеку Ноттингем Форест Моргану Гиббсу-Уайту и полузащитнику Барселоны Дани Ольмо.
Еще одним вариантом называют Тиджани Рейндерса из Милана, однако он считается самым дорогостоящим вариантом – итальянский клуб хочет более 70 миллионов евро.
Рейндерс в нынешнем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. У Гиббс-Уайта 7 голов и 10 ассистов, а Ольмо 11 точных ударов и 7 результативных передач.
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МанСіті міг би перехопити його у Наполі...
вони ще пожалкують... йопрст...