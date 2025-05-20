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  4. Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 20:59 | Обновлено 20 мая 2025, 21:30
2715
0

Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье

Виктор Вацко рассказал о финансах житомирского клуба

20 мая 2025, 20:59 | Обновлено 20 мая 2025, 21:30
2715
0
Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Украинский журналист Виктор Вацко раскрыл некоторые финансовые детали контракта Амада Ашура с житомирским «Полесьем». Журналист заявил, что у коуча была достаточно хорошая зарплата.

«У него была очень высокая зарплата. По моей информации, только у Пушича более высокая зарплата в УПЛ, чем у Имада», – лаконично сказал Вацко.

Имад Ашур был уволен с должности главного тренера «Полесья» в начале мая. В настоящее время «волки» занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее Имад Ашур удивил заявлением после увольнения из «Полесья».

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Виктор Вацко Имад Ашур Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Марино Пушич Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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