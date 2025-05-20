Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье
Виктор Вацко рассказал о финансах житомирского клуба
Украинский журналист Виктор Вацко раскрыл некоторые финансовые детали контракта Амада Ашура с житомирским «Полесьем». Журналист заявил, что у коуча была достаточно хорошая зарплата.
«У него была очень высокая зарплата. По моей информации, только у Пушича более высокая зарплата в УПЛ, чем у Имада», – лаконично сказал Вацко.
Имад Ашур был уволен с должности главного тренера «Полесья» в начале мая. В настоящее время «волки» занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.
Ранее Имад Ашур удивил заявлением после увольнения из «Полесья».
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