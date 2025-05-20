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ATP
20 мая 2025, 20:21 | Обновлено 20 мая 2025, 20:51
186
0

Монфис проиграл в Гамбурге Давидовичу-Фокине и вернулся назад в Париж

Француз не сумел навязать борьбу испанцу и потерпел поражение

20 мая 2025, 20:21 | Обновлено 20 мая 2025, 20:51
186
0
Монфис проиграл в Гамбурге Давидовичу-Фокине и вернулся назад в Париж
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис вернулся на корт на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия).

38-летний француз не сумел навязать борьбу испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине и потерпел поражение в двух сетах со счетом – 6:3, 6:3 в первом круге турнира.

Подготовка Гаэля Монфиса к Ролан Гарросу, который стартует в воскресенье, далека от идеала. Проиграв во втором круге в Монте-Карло, снявшись перед вторым кругом в Мадриде в конце апреля, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной также отказался от участия в римском Мастерсе.

Против испанца, который считается специалистом по игре на грунте, Монфис начал неплохо, поведя 3:1, но затем игра у него полностью развалилась. Попадая лишь 50% первых подач за сет, он проиграл три следующих своих гейма на подаче и уступил партию. Во втором сете борьба была более равной, однако при счете 4:3 в пользу соперника Монфис отдал свою подачу и, несмотря на то что отыграл три матчбола, все же проиграл поединок.

ATP 500 Гамбург. Грунт. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) [5] – 3:6, 3:6

Теперь Монфис снова возвращается в Париж, где сыграет свой 19-й в карьере Ролан Гаррос.

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ATP Гамбург Гаэль Монфис Алехандро Давидович-Фокина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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