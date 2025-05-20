Маленький остров в Атлантическом океане может принять матчи еврокубка

Определились все команды чемпионата Португалии, по итогам сезона 2024/25 сыграющие в еврокубках.

Одной из таких команд стала Санта-Клара, занявшая пятое место сразу после возвращения в элитный дивизион.

Санта-Клара стала лишь четвертой командой в истории чемпионатов Португалии, квалифицировавшейся в еврокубки через чемпионат в своем первом по возвращении сезоне.

1991 — Салгейруш

2008 — Витория Гимарайнш

2013 - Эшторил

2025 - Санта-Клара

Санта-Клара примет участие в Лиге Конференций 2025/26.

Интересным фактом является то, что команда находится в городе Понта-Делгада на Азорских островах далеко в Атлантическом океане.

Гипотетическим соперником Санта-Клары может стать казахстанская Астана. Расстояние между Астаной и Понта-Делгадой составляет 7260 км. А если избегать перелетов через территорию россии, расстояние может быть еще больше