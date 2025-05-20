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Португалия
20 мая 2025, 19:59 | Обновлено 20 мая 2025, 20:03
686
0

Маленький остров в Атлантическом океане может принять матчи еврокубка

Это стало возможным благодаря успешному выступлению Санта-Клары в чемпионате Португалии

20 мая 2025, 19:59 | Обновлено 20 мая 2025, 20:03
686
0
Маленький остров в Атлантическом океане может принять матчи еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Санта-Клара

Определились все команды чемпионата Португалии, по итогам сезона 2024/25 сыграющие в еврокубках.

Одной из таких команд стала Санта-Клара, занявшая пятое место сразу после возвращения в элитный дивизион.

Санта-Клара стала лишь четвертой командой в истории чемпионатов Португалии, квалифицировавшейся в еврокубки через чемпионат в своем первом по возвращении сезоне.

  • 1991 — Салгейруш
  • 2008 — Витория Гимарайнш
  • 2013 - Эшторил
  • 2025 - Санта-Клара

Санта-Клара примет участие в Лиге Конференций 2025/26.

Интересным фактом является то, что команда находится в городе Понта-Делгада на Азорских островах далеко в Атлантическом океане.

Гипотетическим соперником Санта-Клары может стать казахстанская Астана. Расстояние между Астаной и Понта-Делгадой составляет 7260 км. А если избегать перелетов через территорию россии, расстояние может быть еще больше

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Санта-Клара чемпионат Португалии по футболу Лига конференций статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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