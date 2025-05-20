Маленький остров в Атлантическом океане может принять матчи еврокубка
Это стало возможным благодаря успешному выступлению Санта-Клары в чемпионате Португалии
Определились все команды чемпионата Португалии, по итогам сезона 2024/25 сыграющие в еврокубках.
Одной из таких команд стала Санта-Клара, занявшая пятое место сразу после возвращения в элитный дивизион.
Санта-Клара стала лишь четвертой командой в истории чемпионатов Португалии, квалифицировавшейся в еврокубки через чемпионат в своем первом по возвращении сезоне.
- 1991 — Салгейруш
- 2008 — Витория Гимарайнш
- 2013 - Эшторил
- 2025 - Санта-Клара
Санта-Клара примет участие в Лиге Конференций 2025/26.
Интересным фактом является то, что команда находится в городе Понта-Делгада на Азорских островах далеко в Атлантическом океане.
Гипотетическим соперником Санта-Клары может стать казахстанская Астана. Расстояние между Астаной и Понта-Делгадой составляет 7260 км. А если избегать перелетов через территорию россии, расстояние может быть еще больше
Equipas 🇵🇹 que se qualificaram para as competições europeias na época seguinte a subir ao 1.º escalão (via campeonato):— Playmaker (@playmaker_PT) May 20, 2025
1991 Salgueiros
2008 Vitória SC
2013 Estoril
2025 Santa Clara pic.twitter.com/sve0wN3mhy
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