20-летний боливийский центрбек Диего Арройо поделился впечатлениями от дебюта за первую команду «горняков», который случился в минувший уик-энд в поединке УПЛ против «Ингульца» (4:1).

«Дебют в первой команде «Шахтера» – это мечта, ставшая реальностью. Я очень благодарен Богу. С тех пор, как я приехал, длился процесс адаптации. Я много играл за команду U-19, чтобы войти в курс дела, и теперь у меня появилась возможность выйти на поле и получить игровое время в первой команде».

«Мне было немного сложно адаптироваться из-за языка, культуры, а также футбола, который сильно отличается от футбола в Боливии. Но клуб предоставил мне все необходимые инструменты, чтобы сохранять спокойствие, и, слава богу, теперь я на 100% в форме».

«Что касается войны, то бывают трудные дни. Бывает, когда приходится слышать атаки. Клуб обеспечивает большую безопасность, потому что мы живем в отеле, предоставленном клубом, и в нем есть бункер на случай, если нам будет угрожать опасность. Мы можем защитить себя», – сказал Арройо.

Напомним, Арройо перешел в «Шахтер» из «Боливара» в феврале нынешнего года за 950 тысяч евро.