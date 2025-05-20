Рекордсмен по количеству титулов Большого шлема дал интервью в Женеве

Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира Новак Джокович накануне своего первого матча на турнире ATP 250 в Женеве против венгра Мартина Фучовича дал интервью французскому спортивному изданию L’Équipe.

– Как прошла подготовка в Белграде?

– Это было непросто, учитывая то, что предстоит. Основная работа проделана. Были дни, когда все шло отлично, а были и такие, когда было сложно. Но это нормально. Я рад снова сыграть матч на грунте. В этом сезоне их было немного. Я даже еще не выиграл ни одного... С этой точки зрения, ситуация неидеальна. Надеюсь, что смогу сыграть здесь больше, чем один матч. Хочу «построить» свою форму к главной цели на грунте – Ролан Гарросу – и выступить лучше, чем за последний месяц с лишним.

– Можете рассказать подробнее о расставании с Энди Марреем?

– Я не могу сказать больше, чем вы уже прочитали в наших заявлениях. Мы сразу договорились, что это будет не долгосрочное сотрудничество. Австралия была тестом. Потом мы договорились поработать на Индиан-Уэллс и Майами. На грунтовом сезоне решили смотреть от турнира к турниру. И вот мы пришли к согласию о расставании.

Появилось ощущение, что на корте мы больше не можем дать друг другу большего. Мое уважение к Энди осталось прежним. Даже усилилось, потому что я лучше узнал его как человека. У него выдающийся теннисный интеллект. Редкий чемпионский менталитет. Он невероятно видит игру. Но, как бы это сказать, мы не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. Иногда получается, иногда нет. Мы попробовали.

– Кто будет вашим тренером?

– Душан Вемич, капитан женской сборной Сербии в Кубке Билли Джин Кинг, раньше уже был в моей команде. Он здесь и будет со мной на Ролан Гарросе. Борис Босньякович, который был аналитиком и ассистентом в команде, будет делить с Душаном обязанности на ближайших турнирах. А дальше посмотрим. Я не спешу с выбором и не знаю, будет ли кто-то еще рядом или нет. Мне комфортно с ними.

– Последние месяцы выдались непростыми. Как вы справляетесь с новым этапом в карьере?

– Это новый этап в моей жизни. Я пытаюсь адаптироваться. Я не привык к таким обстоятельствам, когда вылетаешь в первом круге (в Монако и Мадриде). Не думаю, что за последние 20 лет со мной такое случалось. Но я знал, что, возможно, такой момент наступит.

Мне тяжело просто сесть и подумать обо всём, чего я добился. Конечно, я горжусь этим. Но у меня все еще есть желание выигрывать крупнейшие титулы, побеждать на турнирах Большого шлема, быть среди лучших в мире. Именно поэтому я здесь, в Женеве. Потому что хочу делать все правильно и выигрывать еще трофеи. Мотивация никуда не исчезла.

Просто в этот переходный период я должен лучше понять свое тело, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье, и в то же время быть в оптимальной форме для лучшей игры на турнирах Шлема. Когда я выхожу на корт – стараюсь показывать максимум, но именно Шлемы остаются вершиной нашего спорта.

– У вас есть особые связи с Женевой…

– Да, у меня здесь давно живет семья. Мой дядя работает в Женеве. Одна из моих двоюродных сестер недавно родила ребенка, я увижу его впервые. Это одна из главных причин, почему я здесь – мне нравится проводить время с близкими, с теми, с кем я вырос, и кого давно не видел... Моя жена и дети приедут в среду. Родители уже здесь. Это будет семейное событие! Мы даже договариваемся с организаторами, чтобы занять половину стадиона на мой матч. (Смеется.)

(Директор турнира Жерар Цобанян вмешивается: «Ты же получишь 2000 мест!»)

– (Улыбается.) Этого мало! (...) Приятно, когда есть баланс на корте и вне его – это помогает снизить стресс и просто хорошо провести время.

– Как вы справляетесь со стрессом с течением лет?

– Это часть нашей профессии. Как говорила Билли Джин Кинг – это привилегия. Это значит, что то, чем мы занимаемся, имеет значение. Я всегда чувствую поддержку близких в том, что делаю. Без этого я бы не смог сохранить нужный баланс. Я знаю, что значит быть победителем турнира «Большого шлема», быть на вершине. Это огромная отдача. Всё уже не так легко и прозрачно, как в начале карьеры.

Моя жизнь изменилась, но в лучшую сторону. Я все еще чувствую, что моя игра позволяет бороться за титулы на Шлемах. Это остается огромной мотивацией. Конечно, теперь у меня больше подъемов и спадов. Это видно уже последние полтора года. Это, конечно, не лучшее, что может быть. Но такова реальность. Надо это принять.

Мой уровень, возможно, уже не такой стабильный, как раньше. Нет, не «возможно». Это точно! Я это знаю. Но я также знаю, что у меня есть приоритеты.