Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Руководство криворожского клуба, якобы, смирилось с уходом Вернидуба
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб недавно намекнул на свой уход из клуба после завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, руководство криворожского клуба уже приступило к поискам специалиста, который заменит Вернидуба во главе «Кривбасса».
Сообщается, что у клуба есть список из потенциальных кандидатов на замену Вернидубу, причем туда входят как отечественные, так и один испанский специалисты, добавляет, что иностранный тренер готов работать в Украине в условиях войны.
В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в житомирском «Полесье».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С украинцем будет продлен контракт еще на один сезон
Юрген Клопп согласовал условия контракта с римским клубом
Тут:📣 Новини — свіжіші, ніж шаурма біля метро🎥 Відео — як затягнутись на 3 години, глянувши «тільки одне»🧠 Аналітика — така глибока, що лячно😂 Мемчики — смішніші, ніж коментарі футбольних експертів після 90-ї хвилини💬 Чат — де можна виговоритися, а не кричати в подушку після матчу
Не канал — а фанатський рай (тільки без багнюки і піротехніки).👉 https://t.me/DynamoFan — заходь, не соромся! Тут свої!