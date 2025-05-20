Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб недавно намекнул на свой уход из клуба после завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, руководство криворожского клуба уже приступило к поискам специалиста, который заменит Вернидуба во главе «Кривбасса».

Сообщается, что у клуба есть список из потенциальных кандидатов на замену Вернидубу, причем туда входят как отечественные, так и один испанский специалисты, добавляет, что иностранный тренер готов работать в Украине в условиях войны.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в житомирском «Полесье».