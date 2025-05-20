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  4. Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 18:26 |
1284
5

Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца

Руководство криворожского клуба, якобы, смирилось с уходом Вернидуба

20 мая 2025, 18:26 |
1284
5
Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб недавно намекнул на свой уход из клуба после завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, руководство криворожского клуба уже приступило к поискам специалиста, который заменит Вернидуба во главе «Кривбасса».

Сообщается, что у клуба есть список из потенциальных кандидатов на замену Вернидубу, причем туда входят как отечественные, так и один испанский специалисты, добавляет, что иностранный тренер готов работать в Украине в условиях войны.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в житомирском «Полесье».

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Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу отставка Виктор Вацко
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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apepa
Патрик Ван Леувен
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Юрий Кравчук
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Ros
Ашур ніби вільний...
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ZANREGENT
Григорчук?
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