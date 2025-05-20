«Не получится поконкурировать с Миколенко». Мартынюк – о вызове в сборную
Александр Мартынюк впервые попал в основной список футболистов национальной сборной Украины
В прошлом году левый защитник «Александрии» Александр Мартынюк уже попадал на карандаш тренеров сборной Украины. Но тогда это был резервный список. Сейчас же, перед товарищескими матчами «сине-желтых» против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня) 23-летний футболист оказался в основной обойме.
На тему первых впечатлений от этого вызова и не только, с Александром пообщался журналист сайта Sport.ua.
– Александр, поздравляем с первым основным вызовом в сборную?
– Спасибо. Очень приятно получить этот вызов, я к этому стремился. Буду стараться доказать, что я готов играть за главную команду страны.
– Кто первым сообщил это известие?
– Я увидел это в соцсетях, друзья начали писать, жена. А из клуба первым написал и поздравил наш аналитик Евгений Анатольевич Гресь.
– Кто-то из тренерского штаба сборной тебе звонил?
– Нет. Но еще раньше из сборной связывались, когда нужно было подавать документы на визу. Тогда у меня появилась надежда, что могу попасть в основную обойму национальной команды.
– К Ивану Калюжному за консультацией обращался?
– Пока этого не понадобилось (улыбается). Это уже когда мы будем ехать в расположение команды, он мне расскажет, что и как.
– Кроме Калюжного, с кем знаком из тех игроков, кто вызван?
– С Николаем Михайленко, с которым мы вместе играли за «Александрию». Больше ни с кем не знаком, разве что знаю ребят, против которых играл в чемпионате.
– Не в последнюю очередь ты свой вызов получил благодаря выступлению твоей команды. В чем секрет таких показателей «Александрии»?
– Здесь нет никакого секрета. Самое главное, что у нас хороший коллектив и тренерский штаб, который нам доверяет и верит в нас. Руслан Петрович Ротань поставил классную игру команде, и мы доказали, что можем бороться за самые высокие места. «Александрия» заняла второе место, что для меня пока является самым большим успехом в карьере.
– Вспомнишь самый памятный поединок в этом чемпионате?
– Наверное, это игра против «Шахтера», когда мы проигрывая – 0:2, сделали камбэк и победили со счетом 4:3. Тогда это дало нам сильный толчок в плане уверенности. Мы поняли, что можем переигрывать такие команды, как «Шахтер» и «Динамо».
– Главный тренер Руслан Ротань тебе что-то пожелал по поводу вызова в сборную?
– Мы еще с ним не виделись, потому что у нас были выходные. Мы завтра начинаем тренировочную работу.
– Ты уже надевал футболку Олимпийской сборной, а когда ты впервые начал мечтать о том, чтобы надеть футболку главной команды страны?
– Я и не припомню, поскольку в детстве всегда мечталось о чем-то большом, но это не всегда серьезно. Мне всегда хотелось играть за сборную, но я не был уверен в себе. И только со временем понял, когда упорно работаешь, все может осуществиться.
– А вообще, когда ты начал пристально следить за сборной Украины?
– На Евро-2012. Мне тогда было 11 лет. Страна жила футболом, ведь соревнования проходили в Украине.
– Твоя основная позиция левый защитник. Ты всегда там играл?
– В «Волыни» играл и правым защитником и на позиции опорника. Но мое родное амплуа и там мне больше нравится – левый защитник.
– А кто из европейских левых защитников тебе сейчас нравится?
– Раньше это был Марсело, выступавший в мадридском «Реале». А сейчас... Виталий Миколенко.
– Но тебе на этом сборе не удастся с ним поконкурировать, потому что его нет в списке.
– Да. Возможно в другой раз (улыбается).
– На этой позиции в сборной могут сыграть Владислав Дубинчак и Богдан Михайличенко. Серьезная конкуренция?
– Безусловно. Это игроки высокого уровня. За свою карьеру Владислав и Богдан уже поиграли на высоком уровне. Но из-за такой конкуренции есть возможность расти в профессиональном плане.
– Если понадобится, готов выступить на другом месте?
– Да. Главное играть, а там уже подстроюсь (улыбается).
Сергей Бойченко
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