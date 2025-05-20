«Не получится поконкурировать с Миколенко». Мартынюк – о вызове в сборную

В прошлом году левый защитник «Александрии» Александр Мартынюк уже попадал на карандаш тренеров сборной Украины. Но тогда это был резервный список. Сейчас же, перед товарищескими матчами «сине-желтых» против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня) 23-летний футболист оказался в основной обойме.

На тему первых впечатлений от этого вызова и не только, с Александром пообщался журналист сайта Sport.ua.

– Александр, поздравляем с первым основным вызовом в сборную?

– Спасибо. Очень приятно получить этот вызов, я к этому стремился. Буду стараться доказать, что я готов играть за главную команду страны.

– Кто первым сообщил это известие?

– Я увидел это в соцсетях, друзья начали писать, жена. А из клуба первым написал и поздравил наш аналитик Евгений Анатольевич Гресь.

– Кто-то из тренерского штаба сборной тебе звонил?

– Нет. Но еще раньше из сборной связывались, когда нужно было подавать документы на визу. Тогда у меня появилась надежда, что могу попасть в основную обойму национальной команды.

– К Ивану Калюжному за консультацией обращался?

– Пока этого не понадобилось (улыбается). Это уже когда мы будем ехать в расположение команды, он мне расскажет, что и как.

– Кроме Калюжного, с кем знаком из тех игроков, кто вызван?

– С Николаем Михайленко, с которым мы вместе играли за «Александрию». Больше ни с кем не знаком, разве что знаю ребят, против которых играл в чемпионате.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мартынюк

– Не в последнюю очередь ты свой вызов получил благодаря выступлению твоей команды. В чем секрет таких показателей «Александрии»?

– Здесь нет никакого секрета. Самое главное, что у нас хороший коллектив и тренерский штаб, который нам доверяет и верит в нас. Руслан Петрович Ротань поставил классную игру команде, и мы доказали, что можем бороться за самые высокие места. «Александрия» заняла второе место, что для меня пока является самым большим успехом в карьере.

– Вспомнишь самый памятный поединок в этом чемпионате?

– Наверное, это игра против «Шахтера», когда мы проигрывая – 0:2, сделали камбэк и победили со счетом 4:3. Тогда это дало нам сильный толчок в плане уверенности. Мы поняли, что можем переигрывать такие команды, как «Шахтер» и «Динамо».

– Главный тренер Руслан Ротань тебе что-то пожелал по поводу вызова в сборную?

– Мы еще с ним не виделись, потому что у нас были выходные. Мы завтра начинаем тренировочную работу.

– Ты уже надевал футболку Олимпийской сборной, а когда ты впервые начал мечтать о том, чтобы надеть футболку главной команды страны?

– Я и не припомню, поскольку в детстве всегда мечталось о чем-то большом, но это не всегда серьезно. Мне всегда хотелось играть за сборную, но я не был уверен в себе. И только со временем понял, когда упорно работаешь, все может осуществиться.

– А вообще, когда ты начал пристально следить за сборной Украины?

– На Евро-2012. Мне тогда было 11 лет. Страна жила футболом, ведь соревнования проходили в Украине.

– Твоя основная позиция левый защитник. Ты всегда там играл?

– В «Волыни» играл и правым защитником и на позиции опорника. Но мое родное амплуа и там мне больше нравится – левый защитник.

– А кто из европейских левых защитников тебе сейчас нравится?

– Раньше это был Марсело, выступавший в мадридском «Реале». А сейчас... Виталий Миколенко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мартынюк

– Но тебе на этом сборе не удастся с ним поконкурировать, потому что его нет в списке.

– Да. Возможно в другой раз (улыбается).

– На этой позиции в сборной могут сыграть Владислав Дубинчак и Богдан Михайличенко. Серьезная конкуренция?

– Безусловно. Это игроки высокого уровня. За свою карьеру Владислав и Богдан уже поиграли на высоком уровне. Но из-за такой конкуренции есть возможность расти в профессиональном плане.

– Если понадобится, готов выступить на другом месте?

– Да. Главное играть, а там уже подстроюсь (улыбается).

Сергей Бойченко