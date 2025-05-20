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  4. Испанские СМИ: Крапивцов удивил тренера Жироны, может стать первым номером
Испания
20 мая 2025, 18:46 | Обновлено 20 мая 2025, 19:17
1033
1

Испанские СМИ: Крапивцов удивил тренера Жироны, может стать первым номером

Молодой украинец приятно удивил тренерский штаб Жироны

20 мая 2025, 18:46 | Обновлено 20 мая 2025, 19:17
1033
1
Испанские СМИ: Крапивцов удивил тренера Жироны, может стать первым номером
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Популярное испанские издание AS после дебюта украинского вратаря Жироны Владислава Крапивцова в чемпионате Испании выпустило небольшой материал по поводу украинского кипера.

Сообщается, что Владислав удивил наставника и имеет «великолепные отзывы в тренерском штабе Мичела», поэтому 19-летнему киперу дали шанс сыграть в Ла Лиге, несмотря на статус основного вратаря Пауло Гассаниги.

33-летний Гассанига остается на новый сезон, но журналисты уверены, что Крапивцов летом начнет борьбу за статус первого номера команды.

При этом не исключено, что украинец выйдет в основе на последний матч сезона против Атлетико.

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Жирона Пауло Гассанига Владислав Крапивцов
Иван Зинченко Источник: AS
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Prokop_Andriy
це ще раз доводить що українська школа воротарів є дуже якісною
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