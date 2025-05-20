Испанские СМИ: Крапивцов удивил тренера Жироны, может стать первым номером

Популярное испанские издание AS после дебюта украинского вратаря Жироны Владислава Крапивцова в чемпионате Испании выпустило небольшой материал по поводу украинского кипера.

Сообщается, что Владислав удивил наставника и имеет «великолепные отзывы в тренерском штабе Мичела», поэтому 19-летнему киперу дали шанс сыграть в Ла Лиге, несмотря на статус основного вратаря Пауло Гассаниги.

33-летний Гассанига остается на новый сезон, но журналисты уверены, что Крапивцов летом начнет борьбу за статус первого номера команды.

При этом не исключено, что украинец выйдет в основе на последний матч сезона против Атлетико.