Испанские СМИ: Крапивцов удивил тренера Жироны, может стать первым номером
Молодой украинец приятно удивил тренерский штаб Жироны
Популярное испанские издание AS после дебюта украинского вратаря Жироны Владислава Крапивцова в чемпионате Испании выпустило небольшой материал по поводу украинского кипера.
Сообщается, что Владислав удивил наставника и имеет «великолепные отзывы в тренерском штабе Мичела», поэтому 19-летнему киперу дали шанс сыграть в Ла Лиге, несмотря на статус основного вратаря Пауло Гассаниги.
33-летний Гассанига остается на новый сезон, но журналисты уверены, что Крапивцов летом начнет борьбу за статус первого номера команды.
При этом не исключено, что украинец выйдет в основе на последний матч сезона против Атлетико.
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