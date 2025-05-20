Также против англичан в финале. Как Тоттенхэм выиграл первый Кубок УЕФА
«Шпоры» одолели «Вулверхэмптон» по итогам двух матчей
В сезоне 1971/72 состоялся первый розыгрыш Кубка УЕФА, который пришел на смену Кубку ярмарок.
Английский «Тоттенхэм» не только принял участие в турнире, но и выиграл его.
В первом раунде «шпоры» встретились с исландским клубом «Кеблавик». Борьбы в этом противостоянии не получилось, и англичане победили по сумме двух матчей 15:1 (6:1, 9:0).
Далее у команды было тяжелое противостояние с французским «Нантом». Команда на выезде сыграла вничью 0:0, а дома «шпоры» минимально победили благодаря голу Мартина Питерса.
В 1/8 и в 1/4 финала «Тоттенхэм» разобрался с румынскими клубами. Сначала были разгромлены игроки бухарестского «Динамо» 5:0 (3:0, 2:0), а затем был обыгран клуб УТА 3:1 (2:0, 1:1).
В полуфинале «шпоры» сошлись с «Миланом». Дома лондонцы победили соперника со счетом 2:1, а на выезде сыграли вничью 1:1.
Как и в 2025 году, в финале «Тоттенхэму» противостояла английская команда. Это был «Вулверхэмптон». Финалы также игрались из двух матчей. На выезде «Тоттенхэм» благодаря дублю Мартина Чиверса победил 2:1. В Лондоне команды сыграли 1:1.
Первая игра
Вторая игра
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