Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет вспомнил, как команда отреагировала на незабитый пенальти Александра Караваева в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

«Он неплохо пробил. Забил бы – все сказали бы молодец. Это обратная сторона медали в футболе.

Именно Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на незабитый пенальти Александра Караваева.