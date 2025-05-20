Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Александр не забил решающий пенальти в ворота «Шахтера»
Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет вспомнил, как команда отреагировала на незабитый пенальти Александра Караваева в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».
«Он неплохо пробил. Забил бы – все сказали бы молодец. Это обратная сторона медали в футболе.
Именно Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на незабитый пенальти Александра Караваева.
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