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  4. Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Кубок Украины
20 мая 2025, 18:59 |
1527
2

Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке

Александр не забил решающий пенальти в ворота «Шахтера»

20 мая 2025, 18:59 |
1527
2
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет вспомнил, как команда отреагировала на незабитый пенальти Александра Караваева в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

«Он неплохо пробил. Забил бы – все сказали бы молодец. Это обратная сторона медали в футболе.

Именно Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на незабитый пенальти Александра Караваева.

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Кубок Украины по футболу Руслан Нещерет Александр Караваев Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
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Перець
Більше не потрібно в наступних матчах пробивати 11 метрові
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Микола Унгурян
а що могли сказати гравці ДК Караваєву? лише слова підтримки
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