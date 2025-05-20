Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»

Бывший футболист Виктор Леоненко прокомментировал вызов Романа Яремчука в сборную Украины на турнир в Канаде. Леоненко заявил, что не понимает такого решения Сергея Реброва.

«Вот здесь очень странно, когда один нападающий. Почему еще кого-нибудь не вызвать? Для меня тренеры – это странные люди. Три нападающих обязательно должны быть. Выходит, что кто-то из полузащиты будет играть в нападении или Яремчук без замен. Наверное, Ребров никого не вызывал, потому что в квалификации на ЧМ все равно будут играть Довбык, Яремчук и Ванат.

Яремчук в основном составе Олимпиакоса появляется не так часто, больше на замены выходит. Забил несколько голов и уже расхохотался! Но чемпионат Греции нахрен никому не нужен, и его никто не смотрит! Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает. Яремчука знают только потому, что у него известный однофамилец – Ваня (Иван Яремчук – бывший полузащитник Динамо и сборной СССР, – ред.)

Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.