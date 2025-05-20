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  4. Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 20:26 |
2192
4

Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»

Виктор Леоненко не понимает, почему Сергей Ребров вызвал в сборную Романа Яремчука

20 мая 2025, 20:26 |
2192
4
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Instagram. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко прокомментировал вызов Романа Яремчука в сборную Украины на турнир в Канаде. Леоненко заявил, что не понимает такого решения Сергея Реброва.

«Вот здесь очень странно, когда один нападающий. Почему еще кого-нибудь не вызвать? Для меня тренеры – это странные люди. Три нападающих обязательно должны быть. Выходит, что кто-то из полузащиты будет играть в нападении или Яремчук без замен. Наверное, Ребров никого не вызывал, потому что в квалификации на ЧМ все равно будут играть Довбык, Яремчук и Ванат.

Яремчук в основном составе Олимпиакоса появляется не так часто, больше на замены выходит. Забил несколько голов и уже расхохотался! Но чемпионат Греции нахрен никому не нужен, и его никто не смотрит! Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает. Яремчука знают только потому, что у него известный однофамилец – Ваня (Иван Яремчук – бывший полузащитник Динамо и сборной СССР, – ред.)

Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.

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Виктор Леоненко Роман Яремчук сборная Украины по футболу Сергей Ребров Иван Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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DK2025
Положительный коммент у алколеоненко может вызвать только сам алколеоненко. Весь остальной мир для него г...но. Таком оно уродилось Ну и жизнь в болотной Тюмени тоже повлияла на него. Русня ВСЕ без исключения всегда злые и завистливые
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+1
romario1501
ЯЯЛєон, Яремчук четвертий в списку бомбардирів, і знають його через те, що він хороший футболіст.
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0
Бензар Євген
А Ванат хто такий? То теж людина з футболу? Я бачив що ця людина тільки пальці вміє показувати суперникам, а як гравець як у тому анекдоті про Леоніда Ілліча. Нащо такі знущання зі збірної України? Краще б вже Мілевського Артемка повернули до збірної.
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0
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