Леоненко объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров решил не вызвать Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины на турнир в Канаде.

«Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не нужно обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на этот турнир вместо отпуска», – сказал Виктор.

Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.