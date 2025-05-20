Леоненко объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Виктор считает, что Андрей сам не захотел ехать на турнир в Канаде
Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров решил не вызвать Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины на турнир в Канаде.
«Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не нужно обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на этот турнир вместо отпуска», – сказал Виктор.
Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.
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