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  4. Леоненко объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 17:14 | Обновлено 20 мая 2025, 17:48
1360
2

Леоненко объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Виктор считает, что Андрей сам не захотел ехать на турнир в Канаде

20 мая 2025, 17:14 | Обновлено 20 мая 2025, 17:48
1360
2
Леоненко объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров решил не вызвать Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины на турнир в Канаде.

«Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не нужно обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на этот турнир вместо отпуска», – сказал Виктор.

Товарищеский турнир в Канаде запланирован на начало лета. 7 июня наша национальная команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой «сине-желтых» на турнир в Канаде.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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VadyaMetal
Вахоцький, як і Олійник, вам, коли ви вчилися, не ПОЯСНИЛИ, що якщо ви часто вживаєте слово "пояснив" в назвах до статті, це кидається в очі, виглядає по дебільному, і ви обмежені в розвитку і словниковому запасі?
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0
Харьков
Потому что бревноленко уже на глазах разваливаецца
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-5
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