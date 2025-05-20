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  4. У Кривбасса будет новый вектор развития. Известно, кто покинет команду
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 19:31 |
255
1

У Кривбасса будет новый вектор развития. Известно, кто покинет команду

Клуб готов попрощаться с большинством ветеранов команды

20 мая 2025, 19:31 |
255
1
У Кривбасса будет новый вектор развития. Известно, кто покинет команду
ФК Кривбасс

По информации журналиста Виктора Вацко, Кривбасс летом намерен попрощаться с рядом опытных игроков, которым не будут предложены новые контракты.

Среди таких футболистов Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник, Андрей Клищук, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Максим Лунев.

Клуб хотел бы видеть больше молодых игроков из своей юношеской команды.

При этом Кривбасс пока не имеет гарантий, что наставник Юрий Вернидуб покидает команду. Разговора между тренером и руководством на этот счет пока не было.

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Дмитрий Хомченовский Андрей Понедельник Андрей Клищук Юрий Вакулко Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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Gargantua81
Соса уже подписал контракт с казахами. А так то кроме Клищука и Вакулко все баночники.
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