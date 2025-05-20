Украина. Премьер лига20 мая 2025, 19:31 |
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У Кривбасса будет новый вектор развития. Известно, кто покинет команду
Клуб готов попрощаться с большинством ветеранов команды
20 мая 2025, 19:31 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, Кривбасс летом намерен попрощаться с рядом опытных игроков, которым не будут предложены новые контракты.
Среди таких футболистов Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник, Андрей Клищук, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Максим Лунев.
Клуб хотел бы видеть больше молодых игроков из своей юношеской команды.
При этом Кривбасс пока не имеет гарантий, что наставник Юрий Вернидуб покидает команду. Разговора между тренером и руководством на этот счет пока не было.
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Комментарии 1
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Соса уже подписал контракт с казахами. А так то кроме Клищука и Вакулко все баночники.
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