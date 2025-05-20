У Кривбасса будет новый вектор развития. Известно, кто покинет команду

По информации журналиста Виктора Вацко, Кривбасс летом намерен попрощаться с рядом опытных игроков, которым не будут предложены новые контракты.

Среди таких футболистов Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник, Андрей Клищук, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Максим Лунев.

Клуб хотел бы видеть больше молодых игроков из своей юношеской команды.

При этом Кривбасс пока не имеет гарантий, что наставник Юрий Вернидуб покидает команду. Разговора между тренером и руководством на этот счет пока не было.