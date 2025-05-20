ФОТО. Париж встречает звезд WTA. Первые тренировки перед Ролан Гаррос

До старта основной сетки Открытого чемпионата Франции еще достаточно времени, матчи первого круга начнутся 25 мая. Но многие теннисистки уже проводят полноценные тренировки и адаптируются к грунтовым кортам Ролан Гаррос.

Так в понедельник 19 мая открытые тренировки перед зрителями и журналистами провели титулованные спортсменки, уже прибывшие в столицу Франции.

Среди них: финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мирового рейтинга WTA Онс Жабер (Тунис), победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония), а также олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Австралии и финалистка Итогового турнира WTA (2024) Чжэн Циньвень (Китай).

FFT. Онс Жабер

FFT. Чжэн Циньвень

FFT. Наоми Осака