ФОТО. Париж встречает звезд WTA. Первые тренировки перед Ролан Гаррос
Теннисистки адаптируются к грунтовым кортам Ролан Гаррос
До старта основной сетки Открытого чемпионата Франции еще достаточно времени, матчи первого круга начнутся 25 мая. Но многие теннисистки уже проводят полноценные тренировки и адаптируются к грунтовым кортам Ролан Гаррос.
Так в понедельник 19 мая открытые тренировки перед зрителями и журналистами провели титулованные спортсменки, уже прибывшие в столицу Франции.
Среди них: финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мирового рейтинга WTA Онс Жабер (Тунис), победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония), а также олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Австралии и финалистка Итогового турнира WTA (2024) Чжэн Циньвень (Китай).
FFT. Онс Жабер
FFT. Чжэн Циньвень
FFT. Наоми Осака
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