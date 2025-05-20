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  4. ЧМ по футболу U-20. Названы все участники и потенциальные соперники Украины
Чемпионат мира
20 мая 2025, 16:51 |
850
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ЧМ по футболу U-20. Названы все участники и потенциальные соперники Украины

Жеребьевка пройдет летом

20 мая 2025, 16:51 |
850
0
ЧМ по футболу U-20. Названы все участники и потенциальные соперники Украины
УАФ

С 27 сентября по 19 октября в Чили будет проходить чемпионат мира U-20. Сборная Украины ранее пробилась в финальную часть турнира, а теперь стали известны все участники ЧМ и потенциальные соперники команды Дмитрия Михайленко.

Даты жеребьевки пока не определена, но процедура состоится летом.

Известны все 24 участника ЧМ: Чили (в качестве хозяина); Испания, Франция, Италия, Украина и Норвегия – от Европы; США, Мексика, Куба и Панама – от КОНКАКАФ; Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай – от Южной Америки; Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия – от Азии; Новая Зеландия и Новая Каледония – от Океании; ЮАР, Марокко, Нигерия, Египет – от Африки.

Жеребьевка ЧМ-2025 (U-20) состоится летом (дата еще не определена). Посев будет формироваться по сумме очков, полученных страной на последних пяти мундиалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Также при жеребьевке будет учитываться и географический принцип. По предварительной информации, Украина будет находиться во второй корзине.

Действующим чемпионом мира среди сборных U-20 является команда Уругвая, а в 2019 году золото взяла сборная Украины, которую возглавлял Александр Петраков.

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сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Дмитрий Михайленко
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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