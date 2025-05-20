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  4. Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Англия
20 мая 2025, 18:14 |
1120
3

Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов

Все просто – команда будет играть в Лиге Европы

20 мая 2025, 18:14 |
1120
3
Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола ставит перед командой задачу выйти в Лигу чемпионов, а еще лучше – завершить сезон АПЛ на третьей позиции.

«Сколько лет подряд мои команды выходят в Лигу чемпионов – 14-15 лет, я уже не помню. Но если мы не выйдем в Лигу чемпионов, то это будет означать, что мы это не заслужили. Будем тогда играть в Лиге Европы».

«И все же я думаю, что мы выйдем в Лигу чемпионов. Мне кажется, двух побед или даже четырех очков должно хватить. Моя цель – финишировать в топ-3, это наша задача на последние встречи», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити за два матча до конца идет на 6-м месте с отставанием от 5-го места, которой дает путевку в Лигу чемпионов, в один пункт.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Усе в руках Манчестер Сіті. Дві перемоги - і третє місце гарантоване
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+1
Gargantua81
вот эта паварот!
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+1
Микола Унгурян
ну та логічно, нижче ЛЄ навряд чи опустяться, але, враховуючи матч в запасі, то 3 місце цілком реальне
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0
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