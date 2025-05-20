Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола ставит перед командой задачу выйти в Лигу чемпионов, а еще лучше – завершить сезон АПЛ на третьей позиции.

«Сколько лет подряд мои команды выходят в Лигу чемпионов – 14-15 лет, я уже не помню. Но если мы не выйдем в Лигу чемпионов, то это будет означать, что мы это не заслужили. Будем тогда играть в Лиге Европы».

«И все же я думаю, что мы выйдем в Лигу чемпионов. Мне кажется, двух побед или даже четырех очков должно хватить. Моя цель – финишировать в топ-3, это наша задача на последние встречи», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити за два матча до конца идет на 6-м месте с отставанием от 5-го места, которой дает путевку в Лигу чемпионов, в один пункт.